Россиянин выиграл в лотерею 5,5 млн рублей после встречи с зеленым Porsche
Дмитрий увидел на трассе Porsche Macan, вдохновился и купил лотерейный билет
28 апреля 2026, 12:00, ИА Амител
Житель Красноярского края, строитель Дмитрий, выиграл 5,5 миллиона рублей в лотерею "Большая 8". Знаком, предвещающим удачу, для него стал зеленый кроссовер Porsche Macan, который он заметил на дороге. Об этом изданию РИА Новости сообщили в пресс-службе "Национальной Лотереи".
Дмитрий подвозил знакомого, когда мимо них проехал автомобиль зеленого цвета. Спутник обмолвился, что его родственник когда-то выиграл такую же машину в лотерею, и разговор сам собой перешел на тему удачи. Дмитрий признался, что раньше ему "не особо везло".
После этой поездки он зашел в приложение лотерейного оператора, где на счету оставалось около 500 рублей, и купил один билет. Числа выбирал, ориентируясь на любимые цифры и дни рождения — свой и жены.
Уведомлению о крупном выигрыше сначала не проверил — подумал, что речь о небольшой сумме.
Как рассказал Дмитрий, незадолго до этого семья как раз обсуждала необходимость расширения жилья — подрастающим детям нужны свои комнаты. Теперь выигрыш поможет приблизить их к этой цели. Он также поделился наблюдением: многое зависит от настроя, и в хорошие периоды шансы на удачу заметно выше.
12:13:26 28-04-2026
Ага.. Держи карман шире...
12:20:03 28-04-2026
а белочку не видел?
14:15:26 28-04-2026
гость (12:20:03 28-04-2026) а белочку не видел?... завидно что ли
12:33:31 28-04-2026
я так выиграла когда увидела зеленого слоника.. ага