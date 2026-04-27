Сейчас ключевой задачей ЦБ считается поддержание ценовой стабильности, а рост ВВП обеспечивается другими инструментами государственной политики

27 апреля 2026, 15:00, ИА Амител

Центробанк Российской Федерации должен способствовать устойчивому экономическому росту страны, с такой инициативой выступил Сергей Миронов, глава партии "Справедливая Россия" и думской фракции, пишет РИА Новости.

Миронов предложил включить в перечень задач Центрального банка РФ меры по стимулированию экономики и закрепить их законодательно в законе о "Центральном банке".

По его мнению, на данный момент Центробанк отвечает за стабильность рубля и функционирование банковской системы.

«Отсутствие прямого указания в законе на необходимость содействия экономическому росту позволяет центральному банку проводить политику, которая формально обеспечивает ценовую стабильность, но на практике приводит к застою в производстве», — подчеркнул депутат.

Ранее amic.ru писал, что в контексте базового сценария развития экономической ситуации в России прогнозируемый уровень минимальной ключевой ставки в 2026 году составит 13,5–14%.