В ГД выдвинули предложение закрепить за ЦБ задачу по росту экономики РФ

Сейчас ключевой задачей ЦБ считается поддержание ценовой стабильности, а рост ВВП обеспечивается другими инструментами государственной политики

27 апреля 2026, 15:00, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru

Центробанк Российской Федерации должен способствовать устойчивому экономическому росту страны, с такой инициативой выступил Сергей Миронов, глава партии "Справедливая Россия" и думской фракции, пишет РИА Новости.

Миронов предложил включить в перечень задач Центрального банка РФ меры по стимулированию экономики и закрепить их законодательно в законе о "Центральном банке".

По его мнению, на данный момент Центробанк отвечает за стабильность рубля и функционирование банковской системы.

«Отсутствие прямого указания в законе на необходимость содействия экономическому росту позволяет центральному банку проводить политику, которая формально обеспечивает ценовую стабильность, но на практике приводит к застою в производстве», — подчеркнул депутат.

Ранее amic.ru писал, что в контексте базового сценария развития экономической ситуации в России прогнозируемый уровень минимальной ключевой ставки в 2026 году составит 13,5–14%.

Гость

15:05:20 27-04-2026

Похоже у предлагающих совсем кукушка слетела. Если задачу по росту экономики возложить на ЦБ, тогда зачем Министерство экономического развития при Правительстве РФ?

Гость

16:28:18 27-04-2026

Гость (15:05:20 27-04-2026) Похоже у предлагающих совсем кукушка слетела. Если задачу по... Такая задача необходима. У правительства элементарно недостаточно ресурсов для стимулирования роста. У ЦБ такие ресурсы есть.

Гость

15:13:26 27-04-2026

Бредский БРЕД! Да видимо, за ненужную инициативу просто захотелось "бонусы" сорвать!

Медведь-шатун

15:27:27 27-04-2026

Да, Вы не переживайте эта говорящая башка угомонится через полгода, сейчас обострение предвыборное, - ВСЕ останутся на своих местах и опять полный одобрямс до 2030 года.....

Мусик

16:13:52 27-04-2026

вот тут он реально перебрал

Гость

16:31:31 27-04-2026

Угу. А козлов пустить в огород капусту сторожить.

Гость

16:47:30 27-04-2026

А чё не ЕР? Пусть ЕР растит экономику. И по результатам делать орг.выводы, может кого-то и выгнать из партии за отрицательный рост. Вот коммунисты не стеснялись брать на себя ответственность за развитие СССР. А щас крайних не найдёшь.

Гость

08:52:05 28-04-2026

Гость (16:47:30 27-04-2026) А чё не ЕР? Пусть ЕР растит экономику. И по результатам дела... ага. Так развили что ссср больше нет. Ответственные !

Гость

09:04:20 28-04-2026

Гость (08:52:05 28-04-2026) ага. Так развили что ссср больше нет. Ответственные !... А что есть построенного для людей за 35 лет капитализма? Может жить стало легче?

Гость

17:04:00 27-04-2026

В большинстве стран ЦБ отвечает за рост экономики. Почему в России - нет?! Другой вопрос - почему правительство не критикует ЦБ РФ? Но сейчас, если президент доведет свой вопрос до конца - отсидеться не получится: или правительство менять (по крайней мере экономический блок) либо руководство ЦБ. Вот теперь "гавно" полезет - кто главный виноватый, только почему раньше все воды в рот набрали. Виноватых нет - перед выборами - большой риск президента и Едра потерять свое влияние в народе. Растущая экономика - залог нашей победы, и наоборот, "отрицательный рост" - основная причина наших проблем на фронте. Посмотрим , до осени все прояснится.

Гость

09:05:43 28-04-2026

Гость (17:04:00 27-04-2026) В большинстве стран ЦБ отвечает за рост экономики. Почему в ... 25 лет уже смотрим, всё как на ладони: и кто виноват, и что делать

Гость

18:33:26 27-04-2026

Надо на Международный валютный фонд (МВФ) - сарказм

Гость

20:59:34 27-04-2026

Может на Мавроди возложить?

Musik

22:07:01 27-04-2026

Гость (20:59:34 27-04-2026) Может на Мавроди возложить?... Так он же помер?

Гость

11:40:12 28-04-2026

Сказки про экономическое развитие России придумвывает власть для верующих в неё. Даже ИИ "Алиса" знает, что наша бедность гарантирована элитами, которы боятся структурных изменений чтобы не потерять власть.

Гость

12:33:37 28-04-2026

Предложение закрепить за ЦБ задачу по росту экономики РФ, все равно, что, пустить стадо козлов в огород. Центробанк РФ не борется с инфляцией, а держит Россию в статусе колонии Запада и помогает её грабить. И его правовой статус закреплен в конституции.

