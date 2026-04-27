Водитель маршрутки в Барнауле в наказание не высадил девушку из-за оплаты проезда картой
Водитель маршрутки № 80 не стал высаживать пассажира из салона, потому что она решила воспользоваться терминалом
27 апреля 2026, 14:45, ИА Амител
Водитель маршрутки № 80 в Барнауле не сделал остановку, потому что пассажирка попросила рассчитаться через терминал. В итоге он специально провез девушку еще одну остановку и только после этого выпустил из салона. Инцидент произошел в воскресенье, 26 апреля.
Как рассказала amic.ru пассажирка общественного транспорта, она возвращалась домой около 17 часов на маршрутке № 80. Заранее подошла к водителю и попросила остановиться на ближайшей остановке. Девушка решила воспользоваться терминалом и оплатила проезд с помощью банковской карты. Однако такой поступок вызвал гнев у водителя и он стал возмущаться, "потому что ему нужны только наличные".
«Он заявил, что я должна отдавать ему наличку, а не пользоваться терминалом. Он просто проехал мимо остановки и заявил, что это мне в наказание. Я возмущалась, но поняла, что это бесполезно. В итоге он высадил меня на следующей остановке и мне пришлось с вещами идти до дома большее расстояние, чем рассчитывала», — рассказала amic.ru девушка.
Напомним, с 1 мая проезд в общественном транспорте Барнаула вырастет с 40 до 45 рублей. Перевозчики неоднократно жаловались мэрии города, что работают в убыток и нужно срочно поднимать тариф. Они заявили о росте эксплуатационных затрат, таких как топливо и смазочные материалы. Также актуальной проблемой остается нехватка персонала, что напрямую влияет на качество обслуживания.
Это уже вторая индексация за два года. Еще в апреле 2025-го проезд в транспорте Барнаула стоил 35 рублей. При этом барнаульцы в соцсетях регулярно критикуют перевозчиков, что они отказываются предоставлять валидатор и требуют оплачивать проезд наличными. Таким образом, рекомендуем вам с 1 мая также иметь с собой минимум 45 рублей, чтобы не оказаться в такой же неприятной ситуации, как девушка.
Обновлено в 16:11
Перевозчик уже связался с пассажиркой и извинился перед ней. Также он пообещал провести беседу с водителем, чтобы в дальнейшем такие инциденты не случались.
14:49:53 27-04-2026
Уважаемая ВЛАСТЬ всякие Единые Фронты, Партии - защитите народ от произвола, хамла в автобусах!!!!
14:55:24 27-04-2026
Медведь-шатун (14:49:53 27-04-2026) Уважаемая ВЛАСТЬ всякие Единые Фронты, Партии - защитите нар... Плюс 1 ! Не брать пассажиров в автобусы! Их Хамство зашкаливаетЙ
16:10:33 27-04-2026
Медведь-шатун (14:49:53 27-04-2026) Уважаемая ВЛАСТЬ всякие Единые Фронты, Партии - защитите нар... А им это надо?У них с этим всё преотличненько.Главное ,опять на новый срок хорошо усеться.
14:51:45 27-04-2026
А с мая за полтинник он вообще на конечную увезет.
15:11:56 27-04-2026
"Таким образом, рекомендуем вам с 1 мая также иметь с собой минимум 45 рублей" Ха, карты-выбросить срочно...
15:18:09 27-04-2026
"Таким образом, рекомендуем вам с 1 мая также иметь с собой минимум 45 рублей" Отличная рекомендация, кары на выброс....
15:28:38 27-04-2026
Налицо негласная установка водителям принимать расчёт за проезд только за наличный расчёт (за безнал они платят эквайринг банку, что снижает маржинальность).
Вывод напрашивается сам собой - либо продолжать платить безналичным способом и сталкиваться с негативом водителей в связи с вышесказанным, либо платить наличными.
С учётом ранее озвученных проблем с оплатой безналичным способом (многократное снятие с карты за одну поездку (?), невозможность произвести оплату с учётом перебоев со связью) выбор делать каждому свой.
15:41:56 27-04-2026
Честные и добропорядочные граждане бизнисьмены, не то, что всякие чинуши.
15:54:30 27-04-2026
Какая интересная рекомендация в конце статьи. Как не вспомнить фразу: "Правление пошло на поводу у шизофренички!" В данном случае на поводу у перевозчиков. И по названию статьи - может быть, наказание за ОТКАЗ от оплаты наличкой.
16:20:00 27-04-2026
А чём проблема иметь в кармане рублей 100 на всякий случай?
17:49:31 27-04-2026
Гость (16:20:00 27-04-2026) А чём проблема иметь в кармане рублей 100 на всякий случай?... 100 р. иметь, конечно надо, но это принципиальный вопрос.
Жуликов нужно выводить на чистую воду.
17:49:50 27-04-2026
Гость (16:20:00 27-04-2026) А чём проблема иметь в кармане рублей 100 на всякий случай?... И брать с собой двух инспекторов ФНС для фиксации невыдачи чека за оплату?
17:32:31 27-04-2026
Лишение прав изьятие автмобиля на нужды СВО... Иначе толку не будет...
18:25:02 27-04-2026
Суббота, 20:00.
Почему в это время уже не было ни одного автобуса 27-го маршрута?
Что-то хотят, то творят, а денег требуют всё больше.
23:26:34 27-04-2026
Прохожий (18:25:02 27-04-2026) Суббота, 20:00.Почему в это время уже не было ни одного ... Ахахахаа так 27 могут и утром На Ультре не остановиться 4 подряд проехало не подъезжая к остановке.
08:28:31 28-04-2026
Прохожий (18:25:02 27-04-2026) Суббота, 20:00.Почему в это время уже не было ни одного ... На 27 так и висит табличка "терминала нет".
20:05:12 27-04-2026
Водителя, на мой взгляд, в этом случае нужно самого заставить заплатить штраф - потому что если существуют определённые правила перевозки клиентов, закреплённые законодательно, то водитель, естественно, обязан их соблюдать - иначе быть и не должно. Просто, вероятно, как говорили в одном старом известном фильме, водитель решил "...денежек немножко по-лёгкому срубить..." (с) - ну, вот пусть теперь за это и расплачивается сам - наверное, компания, на которую он работает, должна всё-таки его каким-то образом наказать - во всяком случае, очень бы хотелось на это надеяться. И, кстати, хамить пассажирам ему тоже вряд ли кто-то позволял - а здесь, похоже, было явное хамство. Что значит - в наказание за оплату картой?! По-моему, это уже бред высшей категории - особенно если в правилах компании-перевозчика насчёт способа оплаты никаких особых указаний нет. И молодец девушка, что пожаловалась и молчать не стала. Хотя и жаль, что такие ситуации ещё до сих пор имеют место быть, как говорится. Надеюсь, мой комментарий никого не обидел и вреда никому не причинил. Спасибо большое!
20:49:34 27-04-2026
что значит перевозчик извинился? И все? Расторгнуть с ним контракт
20:57:34 27-04-2026
"Перевозчик уже связался с пассажиркой и извинился перед ней. Также он пообещал провести беседу с водителем, чтобы в дальнейшем такие инциденты не случались."--------- А безлимитный проездной на месяц минимум почему не выдал? Водятлу Ваське по ушам стукнет и этим ограничится вся беседа.
22:14:04 27-04-2026
А безлимитный проездной на месяц минимум почему не выдал? Водятлу Ваське по ушам стукнет и этим ограничится вся беседа.....Потому что, водитель себе в карман, а зарплату ему платит перевозчик, чтобы по закону минималку!!!! Минуя налоги!!!!
22:28:28 27-04-2026
Великолепно!!!
Пожурили слегка большого дяденьку: айяйяй...
А недавно тут, на амике статейка была про то, как можно сЫкАномть на проезде! Ну-ка, где там ентот ЫксперД??
А как там насчёт комитета по транспорту?
06:40:13 28-04-2026
Cмешно.Во како развились.
06:49:22 28-04-2026
Почему бы таких водителей не штрафовать тыс. на 100. И не надо будет тут возмущаться - да и доход государству.
07:49:42 28-04-2026
Морду надо набить хаму...
07:58:38 28-04-2026
А как он по возрасту и здоровью подходит? Там водители нужны
09:59:56 28-04-2026
Обиделся что не дали ему себе в карман положить