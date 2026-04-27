НОВОСТИТранспорт

Водитель маршрутки в Барнауле в наказание не высадил девушку из-за оплаты проезда картой

Водитель маршрутки № 80 не стал высаживать пассажира из салона, потому что она решила воспользоваться терминалом

27 апреля 2026, 14:45, ИА Амител

Девушка и маршрутка / Фото: создано в нейросети ChatGPT
Девушка и маршрутка / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Водитель маршрутки № 80 в Барнауле не сделал остановку, потому что пассажирка попросила рассчитаться через терминал. В итоге он специально провез девушку еще одну остановку и только после этого выпустил из салона. Инцидент произошел в воскресенье, 26 апреля.

Как рассказала amic.ru пассажирка общественного транспорта, она возвращалась домой около 17 часов на маршрутке № 80. Заранее подошла к водителю и попросила остановиться на ближайшей остановке. Девушка решила воспользоваться терминалом и оплатила проезд с помощью банковской карты. Однако такой поступок вызвал гнев у водителя и он стал возмущаться, "потому что ему нужны только наличные".

«Он заявил, что я должна отдавать ему наличку, а не пользоваться терминалом. Он просто проехал мимо остановки и заявил, что это мне в наказание. Я возмущалась, но поняла, что это бесполезно. В итоге он высадил меня на следующей остановке и мне пришлось с вещами идти до дома большее расстояние, чем рассчитывала», — рассказала amic.ru девушка.

Напомним, с 1 мая проезд в общественном транспорте Барнаула вырастет с 40 до 45 рублей. Перевозчики неоднократно жаловались мэрии города, что работают в убыток и нужно срочно поднимать тариф. Они заявили о росте эксплуатационных затрат, таких как топливо и смазочные материалы. Также актуальной проблемой остается нехватка персонала, что напрямую влияет на качество обслуживания.

Это уже вторая индексация за два года. Еще в апреле 2025-го проезд в транспорте Барнаула стоил 35 рублей. При этом барнаульцы в соцсетях регулярно критикуют перевозчиков, что они отказываются предоставлять валидатор и требуют оплачивать проезд наличными. Таким образом, рекомендуем вам с 1 мая также иметь с собой минимум 45 рублей, чтобы не оказаться в такой же неприятной ситуации, как девушка.

Обновлено в 16:11
Перевозчик уже связался с пассажиркой и извинился перед ней. Также он пообещал провести беседу с водителем, чтобы в дальнейшем такие инциденты не случались.

Трамвай в Барнауле / Фото: сообщество любителей транспорта Барнаула

Почему в Барнауле повысят тариф на проезд в транспорте и как можно будет сэкономить?

С 1 мая проезд в Барнауле за наличные и по банковским картам будет стоить 45 рублей
НОВОСТИЭкономика

Барнаул жалобы и просьбы общественный транспорт
       

Комментарии 26

Avatar Picture
Медведь-шатун

14:49:53 27-04-2026

Уважаемая ВЛАСТЬ всякие Единые Фронты, Партии - защитите народ от произвола, хамла в автобусах!!!!

  67 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Внимательный из Б

14:55:24 27-04-2026

Медведь-шатун (14:49:53 27-04-2026) Уважаемая ВЛАСТЬ всякие Единые Фронты, Партии - защитите нар... Плюс 1 ! Не брать пассажиров в автобусы! Их Хамство зашкаливаетЙ

  -35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ипполит Матвеич

16:10:33 27-04-2026

Медведь-шатун (14:49:53 27-04-2026) Уважаемая ВЛАСТЬ всякие Единые Фронты, Партии - защитите нар... А им это надо?У них с этим всё преотличненько.Главное ,опять на новый срок хорошо усеться.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:51:45 27-04-2026

А с мая за полтинник он вообще на конечную увезет.

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:11:56 27-04-2026

"Таким образом, рекомендуем вам с 1 мая также иметь с собой минимум 45 рублей" Ха, карты-выбросить срочно...

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:18:09 27-04-2026

"Таким образом, рекомендуем вам с 1 мая также иметь с собой минимум 45 рублей" Отличная рекомендация, кары на выброс....

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
@

15:28:38 27-04-2026

Налицо негласная установка водителям принимать расчёт за проезд только за наличный расчёт (за безнал они платят эквайринг банку, что снижает маржинальность).

Вывод напрашивается сам собой - либо продолжать платить безналичным способом и сталкиваться с негативом водителей в связи с вышесказанным, либо платить наличными.

С учётом ранее озвученных проблем с оплатой безналичным способом (многократное снятие с карты за одну поездку (?), невозможность произвести оплату с учётом перебоев со связью) выбор делать каждому свой.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:41:56 27-04-2026

Честные и добропорядочные граждане бизнисьмены, не то, что всякие чинуши.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:54:30 27-04-2026

Какая интересная рекомендация в конце статьи. Как не вспомнить фразу: "Правление пошло на поводу у шизофренички!" В данном случае на поводу у перевозчиков. И по названию статьи - может быть, наказание за ОТКАЗ от оплаты наличкой.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:20:00 27-04-2026

А чём проблема иметь в кармане рублей 100 на всякий случай?

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:31 27-04-2026

Гость (16:20:00 27-04-2026) А чём проблема иметь в кармане рублей 100 на всякий случай?... 100 р. иметь, конечно надо, но это принципиальный вопрос.
Жуликов нужно выводить на чистую воду.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
евг

17:49:50 27-04-2026

Гость (16:20:00 27-04-2026) А чём проблема иметь в кармане рублей 100 на всякий случай?... И брать с собой двух инспекторов ФНС для фиксации невыдачи чека за оплату?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
......

17:32:31 27-04-2026

Лишение прав изьятие автмобиля на нужды СВО... Иначе толку не будет...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Прохожий

18:25:02 27-04-2026

Суббота, 20:00.
Почему в это время уже не было ни одного автобуса 27-го маршрута?
Что-то хотят, то творят, а денег требуют всё больше.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:26:34 27-04-2026

Прохожий (18:25:02 27-04-2026) Суббота, 20:00.Почему в это время уже не было ни одного ... Ахахахаа так 27 могут и утром На Ультре не остановиться 4 подряд проехало не подъезжая к остановке.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:28:31 28-04-2026

Прохожий (18:25:02 27-04-2026) Суббота, 20:00.Почему в это время уже не было ни одного ... На 27 так и висит табличка "терминала нет".

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:05:12 27-04-2026

Водителя, на мой взгляд, в этом случае нужно самого заставить заплатить штраф - потому что если существуют определённые правила перевозки клиентов, закреплённые законодательно, то водитель, естественно, обязан их соблюдать - иначе быть и не должно. Просто, вероятно, как говорили в одном старом известном фильме, водитель решил "...денежек немножко по-лёгкому срубить..." (с) - ну, вот пусть теперь за это и расплачивается сам - наверное, компания, на которую он работает, должна всё-таки его каким-то образом наказать - во всяком случае, очень бы хотелось на это надеяться. И, кстати, хамить пассажирам ему тоже вряд ли кто-то позволял - а здесь, похоже, было явное хамство. Что значит - в наказание за оплату картой?! По-моему, это уже бред высшей категории - особенно если в правилах компании-перевозчика насчёт способа оплаты никаких особых указаний нет. И молодец девушка, что пожаловалась и молчать не стала. Хотя и жаль, что такие ситуации ещё до сих пор имеют место быть, как говорится. Надеюсь, мой комментарий никого не обидел и вреда никому не причинил. Спасибо большое!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:49:34 27-04-2026

что значит перевозчик извинился? И все? Расторгнуть с ним контракт

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:57:34 27-04-2026

"Перевозчик уже связался с пассажиркой и извинился перед ней. Также он пообещал провести беседу с водителем, чтобы в дальнейшем такие инциденты не случались."--------- А безлимитный проездной на месяц минимум почему не выдал? Водятлу Ваське по ушам стукнет и этим ограничится вся беседа.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:14:04 27-04-2026

А безлимитный проездной на месяц минимум почему не выдал? Водятлу Ваське по ушам стукнет и этим ограничится вся беседа.....Потому что, водитель себе в карман, а зарплату ему платит перевозчик, чтобы по закону минималку!!!! Минуя налоги!!!!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:28:28 27-04-2026

Великолепно!!!
Пожурили слегка большого дяденьку: айяйяй...
А недавно тут, на амике статейка была про то, как можно сЫкАномть на проезде! Ну-ка, где там ентот ЫксперД??
А как там насчёт комитета по транспорту?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:40:13 28-04-2026

Cмешно.Во како развились.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:49:22 28-04-2026

Почему бы таких водителей не штрафовать тыс. на 100. И не надо будет тут возмущаться - да и доход государству.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

07:49:42 28-04-2026

Морду надо набить хаму...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:58:38 28-04-2026

А как он по возрасту и здоровью подходит? Там водители нужны

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:59:56 28-04-2026

Обиделся что не дали ему себе в карман положить

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров