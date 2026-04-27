Водитель маршрутки в Барнауле в наказание не высадил девушку из-за оплаты проезда картой

Водитель маршрутки № 80 не стал высаживать пассажира из салона, потому что она решила воспользоваться терминалом

27 апреля 2026, 14:45, ИА Амител

Девушка и маршрутка / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Водитель маршрутки № 80 в Барнауле не сделал остановку, потому что пассажирка попросила рассчитаться через терминал. В итоге он специально провез девушку еще одну остановку и только после этого выпустил из салона. Инцидент произошел в воскресенье, 26 апреля.

Как рассказала amic.ru пассажирка общественного транспорта, она возвращалась домой около 17 часов на маршрутке № 80. Заранее подошла к водителю и попросила остановиться на ближайшей остановке. Девушка решила воспользоваться терминалом и оплатила проезд с помощью банковской карты. Однако такой поступок вызвал гнев у водителя и он стал возмущаться, "потому что ему нужны только наличные".

«Он заявил, что я должна отдавать ему наличку, а не пользоваться терминалом. Он просто проехал мимо остановки и заявил, что это мне в наказание. Я возмущалась, но поняла, что это бесполезно. В итоге он высадил меня на следующей остановке и мне пришлось с вещами идти до дома большее расстояние, чем рассчитывала», — рассказала amic.ru девушка.

Напомним, с 1 мая проезд в общественном транспорте Барнаула вырастет с 40 до 45 рублей. Перевозчики неоднократно жаловались мэрии города, что работают в убыток и нужно срочно поднимать тариф. Они заявили о росте эксплуатационных затрат, таких как топливо и смазочные материалы. Также актуальной проблемой остается нехватка персонала, что напрямую влияет на качество обслуживания.

Это уже вторая индексация за два года. Еще в апреле 2025-го проезд в транспорте Барнаула стоил 35 рублей. При этом барнаульцы в соцсетях регулярно критикуют перевозчиков, что они отказываются предоставлять валидатор и требуют оплачивать проезд наличными. Таким образом, рекомендуем вам с 1 мая также иметь с собой минимум 45 рублей, чтобы не оказаться в такой же неприятной ситуации, как девушка.

Обновлено в 16:11

Перевозчик уже связался с пассажиркой и извинился перед ней. Также он пообещал провести беседу с водителем, чтобы в дальнейшем такие инциденты не случались.