Команда "Десяточка" выиграла Кубок Барнаульской гордумы по мини-футболу

В городском турнире сыграли 240 юных футболистов из дворовых команд

27 апреля 2026, 14:00, ИА Амител

III городской турнир по мини-футболу в Барнауле / Фото: Виталий Барабаш / "Толк"

В Барнауле провели III городской турнир по мини-футболу на Кубок Барнаульской городской Думы. На поле вышли 24 детские дворовые команды. Всего в соревнованиях приняли участие 240 юных спортсменов 2012–2015 годов рождения.

Организатором турнира стала Барнаульская ассоциация "Дворовой спорт". Соревнования прошли при поддержке депутатов фракции "Единая Россия" в городской думе.

Футбол во дворах

Турнир объединил команды из разных районов Барнаула. Участников соревнований поприветствовали заместитель министра спорта Алтайского края Сергей Шиллер, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич и председатель комитета по физической культуре и спорту Петр Кобзаренко.

Галина Буевич отметила, что Барнаул гордится своими спортсменами, а их успехи помогают детям верить в свои силы и стремиться к новым победам.

«Мы гордимся тем, что у нас в городе такие замечательные спортсмены. Ваши достижения вдохновляют молодое поколение и показывают, что упорство и трудолюбие всегда вознаграждаются. Вперед к победам! Мы верим в вас и знаем, что вместе мы сможем достичь великих высот!» — сказала председатель городской думы.

Парад участников провели представители депутатского корпуса. Команды Октябрьского района вывели Дмитрий Ильиных и Павел Кравченко, Индустриальный район представил Дмитрий Аганов. От Железнодорожного района участников сопровождала Марина Понкрашева. Ленинский район представили Роман Ильин и Николай Савинский, Центральный — Павел Авкопашвили, Елена Азарова и Виталий Казаков.

Разминка с чемпионом

Перед матчами для юных футболистов организовали разминку с чемпионом. Ее провел руководитель фракции партии "Единая Россия" в Барнаульской городской Думе, президент Федерации кикбоксинга Алтайского края Вячеслав Перерядов.

Он отметил, что дворовый футбол в городе продолжает развиваться, а интерес детей к игре хорошо виден по их настрою. По словам Вячеслава Перерядова, особую роль в этом играют тренеры, которые занимаются с ребятами и помогают им расти в спорте.

Такие турниры дают детям не только соревновательный опыт, но и понятные ориентиры: учат работать в команде, не сдаваться после неудач и уважать соперников. Для многих участников дворовый футбол становится первым шагом к регулярным тренировкам и более серьезным спортивным целям.

III городской турнир по мини-футболу в Барнауле / Фото: Виталий Барабаш / "Толк"

Кубок победителей

По итогам напряженных матчей победу одержала команда "Десяточка". Именно она получила переходящий Кубок Барнаульской городской Думы.

Без подарков не остались и другие участники. Каждая команда получила от депутатов памятные и полезные сувениры — футбольные мячи.