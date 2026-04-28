В Госдуме предложили упростить выделение парковки для инвалидов во дворах
Сергей Миронов считает, что для этого не нужно получать согласие двух третей собственников жилья
28 апреля 2026, 11:48, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов вносит на рассмотрение Госдумы законопроект, который упрощает выделение парковочных мест для инвалидов на придомовых территориях, сообщает РИА Новости.
Согласно пояснительной записке, предлагается установить норму об обязательном выделении мест для инвалидного транспорта во дворах без необходимости проводить общее собрание собственников жилья.
Миронов пояснил, что сейчас решение о парковочных пространствах принимают местные власти с учетом мнения граждан. Чтобы организовать во дворе место для машины инвалида, требуется одобрение не менее двух третей жильцов.
Однако соседи не всегда поддерживают такие решения, и у людей с инвалидностью возникают проблемы с парковкой.
Парламентарий отметил, что подобные трудности особенно характерны для крупных городов с плотной застройкой.
15:21:22 28-04-2026
у нас уже для инвалидов везде куча парковок. Когда начнут защищать права обычных людей? К ТЦ подъедешь, места встать не найти, одни инвалидные парковки. почему у меня с больной ногой но без инвалидности прав меньше чем у человека с инвалидностью, у которого просто плохой слух. И в итоге он имеет право парковаться рядом со входом, хотя плохо слышит, например, или видит, а я человек с реально ограниченными возможностями движения должен пилить с края парковки?
Бред это все. а во дворах темболее.
20:47:49 28-04-2026
У нас сейчас дворы отсутствуют. Везде одна сплошная парковка. Это абсолютное зло.