Глава государства поставил задачу обеспечить контроль за кадровой ситуацией и снизить дефицит работников в стране

27 апреля 2026, 17:04, ИА Амител

Врач / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Президент Владимир Путин дал поручение о минимизации бумажного документооборота для медицинских работников и педагогов, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству <...> совместно с Госдумой <...> обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, в первую очередь в таких отраслях, как здравоохранение и образование», — следует из его поручений по итогам мартовской встречи с бизнесом на съезде РСПП.

Президент подчеркнул важность интеграции этих мер в отраслевые программы национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", что говорит о стратегическом подходе к оптимизации государственных услуг и повышению их качества.

Путин также акцентировал внимание на критическом аспекте кадрового обеспечения, требующем не только контроля за составом специалистов, но и активных мер по сокращению дефицита квалифицированных работников в стране.

