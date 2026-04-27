Путин дал поручение сократить бумажную работу для медиков и педагогов
Глава государства поставил задачу обеспечить контроль за кадровой ситуацией и снизить дефицит работников в стране
27 апреля 2026, 17:04, ИА Амител
Президент Владимир Путин дал поручение о минимизации бумажного документооборота для медицинских работников и педагогов, сообщается на сайте Кремля.
«Правительству <...> совместно с Госдумой <...> обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, в первую очередь в таких отраслях, как здравоохранение и образование», — следует из его поручений по итогам мартовской встречи с бизнесом на съезде РСПП.
Президент подчеркнул важность интеграции этих мер в отраслевые программы национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", что говорит о стратегическом подходе к оптимизации государственных услуг и повышению их качества.
Путин также акцентировал внимание на критическом аспекте кадрового обеспечения, требующем не только контроля за составом специалистов, но и активных мер по сокращению дефицита квалифицированных работников в стране.
17:09:22 27-04-2026
Это уже во второй или в третий раз?
22:00:44 27-04-2026
Гость (17:09:22 27-04-2026) Это уже во второй или в третий раз?... Помните милицию в полицию переименовали.
И чтобы все стало прекрасно, надо медицину переименовать например в лекарню.
17:10:55 27-04-2026
Нет учителей и врачей - нет бумажной работы. На селе уже давно так сделали
17:36:57 27-04-2026
нет, это значит, что бумажной работы теперь будет в два раза больше чем на сегодня!...
18:09:17 27-04-2026
А как это всё выполнить? Конкретно, что нужно сделать?
19:31:17 27-04-2026
Это как сокращение чиновников. По плану сокращение на 10%, а в реальности, рост на 25%.