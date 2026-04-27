Россияне смогут через "Госуслуги" пожаловаться на навязчивые требования выключить VPN

Операторы и сервисы массово предупреждают пользователей о проблемах с VPN — даже тех, кто его не использовал

27 апреля 2026, 16:47, ИА Амител

Приложение "Госуслуги" на телефоне / Фото: amic.ru

На портале "Госуслуги" в ближайшее время появится специальная кнопка для жалоб на приложения и сервисы, которые требуют выключить VPN, даже если у пользователя он не активен. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры, пишет "Абзац".

«Если вы не используете VPN, но все равно видите соответствующее предупреждение, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки сервиса, на который хотите зайти. На "Госуслугах" в ближайшее время появится специальная кнопка», — говорится в сообщении.

Напомним, в середине апреля российские операторы и популярные онлайн-сервисы начали массово выдавать пользователям предупреждения о возможных неполадках при включенном VPN. С этой проблемой столкнулись клиенты "Мегафона", "Билайна", "Яндекса", "Шоколадницы" и даже парфюмерной сети "Иль де Ботэ".