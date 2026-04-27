Число потенциальных работников в России упало до 4,4 млн человек

Кадровый резерв за пять лет сократился почти в два раза

27 апреля 2026, 15:33, ИА Амител

Кадровый резерв России стремительно сокращается: по данным FinExpertiza, основанным на статистике Росстата и Роструда, в 2025 году его объем снизился до 4,4 млн человек — это на 9% (или на 415 тыс. человек) меньше, чем годом ранее, пишут "Известия".

Под кадровым резервом подразумеваются люди, которые в настоящий момент не трудоустроены, но готовы выйти на рынок труда. В эту категорию входят студенты, пенсионеры, женщины в декретном отпуске, люди с инвалидностью и временно не занятые граждане.

За пятилетний период численность такой группы сократилась практически вдвое: с 7 млн до примерно 4 млн человек, а ее доля относительно занятого населения упала с 10 до 6%.

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова выделила ключевые причины этой тенденции. Во‑первых, сказывается демографическая ситуация: малочисленное поколение 1990‑х годов рождения приводит к уменьшению притока молодых специалистов на рынок труда. Во‑вторых, высокий спрос на рабочую силу, в том числе со стороны оборонных предприятий, которые привлекают сотрудников зарплатами выше среднерыночных.

Общая картина по стране показывает соотношение 2,6 человека на одну вакансию. Однако региональные показатели существенно различаются. Так, в Ингушетии на одно рабочее место претендуют 282 человека, в Дагестане — 111 человек, в Северной Осетии — 43 человека. В Амурской области ситуация обратная: на одного соискателя приходится около 2,3 вакансии, а в Тульской — примерно две вакансии на человека.