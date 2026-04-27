Из‑за снегопада в Москве приостановили аренду самокатов и велосипедов

Ограничения на аренду продлятся до улучшения погодных условий

27 апреля 2026, 14:52, ИА Амител

Из‑за снегопада в Москве операторы кикшеринга приостановили аренду электросамокатов и велосипедов, сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов — информацию передает РБК со ссылкой на пресс‑службу столичного департамента транспорта.

Помимо этого, введены ограничения на аренду автомобилей в сервисах каршеринга: временно нельзя взять машину с летней резиной. В дептрансе уточнили, что меры будут действовать до улучшения погодных условий.

Ведомство также обратилось к горожанам: владельцев личных электросамокатов, велосипедов и автомобилей с летней резиной призвали отказаться от поездок и отдать предпочтение городскому транспорту.

Снегопад накрыл Москву в ночь на 27 апреля. По данным дептранса, мокрый снег может сохраняться в столице до вечера вторника, 28 апреля. Ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова прогнозирует, что в ближайшие дни температура в городе не поднимется выше +5°C, а в отдельных районах возможна гололедица.

Неблагоприятные погодные условия повлияли и на авиасообщение. Так, командиры ряда воздушных судов приняли решение отложить вылеты из московского аэропорта Внуково.