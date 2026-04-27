В Барнауле до 45 и 50 рублей вырастет стоимость проезда на нерегулируемых маршрутах

Повышение связано с увеличением различных трат

27 апреля 2026, 17:20, ИА Амител

Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Перевозчики уведомили администрацию Барнаула о повышении в мае стоимости проезда на всех маршрутах с нерегулируемыми тарифами, которых в городе насчитывается 12, сообщает мэрия.

С 1 мая стоимость проезда составит 45 рублей на маршрутах № 27, 32, 41, 47, 50, 54, 58, 76, 77, 78 и 120.



С 4 мая стоимость проезда составит 50 рублей на маршруте № 144.

«Планируемое повышение цены за проезд связано с увеличением роста цен на запасные запчасти, горюче-смазочные материалы, а также с осложненной кадровой ситуацией на предприятиях», — пояснили перевозчики.

Стоит отметить, что, согласно действующему законодательству, перевозчики на маршрутах с нерегулируемыми тарифами имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Для этого они должны уведомить профильный комитет, указав стоимость поездки и дату изменений.

В Барнауле действует 73 маршрута общественного транспорта: 11 — электрического (восемь трамвайных, три троллейбусных), 62 — автобусного. По 61 маршруту перевозки пассажиров осуществляются по регулируемому тарифу, по 12 маршрутам — по нерегулируемому.

Напомним, с 1 мая изменится стоимость проезда на маршрута с регулируемыми тарифами, она составит 45 рублей. До этого стоимость повышали с 35 до 40 рублей в мае 2025 года.