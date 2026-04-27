В Барнауле до 45 и 50 рублей вырастет стоимость проезда на нерегулируемых маршрутах
Повышение связано с увеличением различных трат
27 апреля 2026, 17:20, ИА Амител
Перевозчики уведомили администрацию Барнаула о повышении в мае стоимости проезда на всех маршрутах с нерегулируемыми тарифами, которых в городе насчитывается 12, сообщает мэрия.
С 1 мая стоимость проезда составит 45 рублей на маршрутах № 27, 32, 41, 47, 50, 54, 58, 76, 77, 78 и 120.
С 4 мая стоимость проезда составит 50 рублей на маршруте № 144.
«Планируемое повышение цены за проезд связано с увеличением роста цен на запасные запчасти, горюче-смазочные материалы, а также с осложненной кадровой ситуацией на предприятиях», — пояснили перевозчики.
Стоит отметить, что, согласно действующему законодательству, перевозчики на маршрутах с нерегулируемыми тарифами имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Для этого они должны уведомить профильный комитет, указав стоимость поездки и дату изменений.
В Барнауле действует 73 маршрута общественного транспорта: 11 — электрического (восемь трамвайных, три троллейбусных), 62 — автобусного. По 61 маршруту перевозки пассажиров осуществляются по регулируемому тарифу, по 12 маршрутам — по нерегулируемому.
Напомним, с 1 мая изменится стоимость проезда на маршрута с регулируемыми тарифами, она составит 45 рублей. До этого стоимость повышали с 35 до 40 рублей в мае 2025 года. Ранее amic.ru рассказал, как можно будет сэкономить на проезде.
17:42:06 27-04-2026
Это поможет поднять заработные платы и обновить автопарк
18:20:55 27-04-2026
Гость (17:42:06 27-04-2026) Это поможет поднять заработные платы и обновить автопарк... Будем повторять это как мантры. Может так и будет
12:33:50 28-04-2026
Гость (18:20:55 27-04-2026) Будем повторять это как мантры. Может так и будет ... не будет
19:50:56 27-04-2026
Тут сегодня новость была про водятла с 80-го
Почему до сих пор нет новости что он уволен с волчьим билетом?
В Новороссийске и Калининграде, например, одной жалобы пассажира хватает при наглом требовании налички и/или ссылкой на отсутствие терминала, водила вперёд автобуса вылетает с работы. А уж за грубость....
07:18:35 28-04-2026
Гость (19:50:56 27-04-2026) Тут сегодня новость была про водятла с 80-гоПочему до си...
А нет очереди за забором. Скоро пешком будете ходить!
08:03:04 28-04-2026
Гость (19:50:56 27-04-2026) Тут сегодня новость была про водятла с 80-гоПочему до си... а вы в 47 ездили? а вы проедьте, Там иной мир, там без налички вообще выкинут с маршрутки. Только попробуй заикнуться про билетик или бесконтактную оплату. Здоровье потерять можно. И ниче. все знают и всем пофигу. А еще летают по тратуарам, парковкам, не соблюдая никаких ПДД
08:06:53 28-04-2026
Гость (08:03:04 28-04-2026) а вы в 47 ездили? а вы проедьте, Там иной мир, там без налич... пару недель назад довелось в 47 проехать. там был терминал! и он работал! при мне 3 человека картами рассчитались...
09:25:53 28-04-2026
Гость (08:06:53 28-04-2026) пару недель назад довелось в 47 проехать. там был терминал! ... да да а у моего друга есть знакомый. ....... и вот у знакомого друга, друг подруги...
Из этого же разряда история. ниочем. а факт есть факт. Есть буквально пара человек, кто принципиально расчитывается по терминалу, их знают водятлы в лицо. И речь не о том, что терминала нету, он есть, но чтобы добиться оплаты ПО терминалу, нужно помотать нервы изрядно.И потому все знают, кому нервы дороже, что проще пойти наличку снять. А по факту вот оно и нарушение ПДД и нарушение законодательства, уход от налогов.