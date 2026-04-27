В России многие точки фастфуда могут закрыться до конца 2026 года
Крупные сети смогут адаптироваться за счет масштаба, а малые игроки либо объединятся, либо уйдут с рынка
27 апреля 2026, 14:47, ИА Амител
В 2026 году рынок фастфуда продолжит развиваться, но его приоритеты изменятся. Эксперты ресторанного бизнеса рассказали "Газете.ru" о своих прогнозах.
Роман Орешкин, управляющий партнер Secret Kitchen, говорит, что до 2022 года бизнес расширялся быстро. Теперь важнее устойчивость, эффективность и качество управления. Зрелый рынок выявляет компании с правильной экономикой, отлаженными процессами и эффективным менеджментом.
«Слабы не форматы, а модели внутри них. Высокий риск для одиночных точек и проектов без системы управления. Франшизы без поддержки и инструментов управления тоже уязвимы», — отметил он.
Региональные сети сохранят стабильность только при реальной системе управления. Потребители стали чувствительнее к цене, и рынок достиг барьера. Перекладывать рост издержек на покупателей бесконечно нельзя. Важно, чтобы цена воспринималась как обоснованная.
У бизнеса есть два пути: ухудшать продукт или искать решения внутри экономики. Но это противоречит ожиданиям потребителей.
«В ближайшие один-два года рынок очистится и консолидируется. Слабые проекты закроются, особенно те, где нет устойчивой экономики и контроля процессов. Компании с сильной моделью выживут и заберут долю рынка», — заявил Орешкин.
Никита Рогозный, владелец заведений "Воккер", считает, что рынок фастфуда будет расти в 2026 году. Это связано с переходом гостей из среднего сегмента в дешевый и расширением географии.
Наибольшему риску подвержены одиночные рестораны и сети до пяти точек. Для них ситуация сложная: высокие комиссии у агрегаторов, дорогая аренда и продукты. Однако такие игроки могут быть источником новых открытий. Чтобы выжить, нужно предложить что-то уникальное. Но агрегаторы и крупные сети все равно вытесняют их, если они не успевают расти, подчеркнул Рогозин.
Потребители готовы к росту цен, если продукт станет лучше. Люди готовы платить больше за качество, как это видно на примере поке и суши.
«Рынок будет расти за счет старых игроков, которые адаптировались к изменениям. Но новых крупных игроков ждать не стоит. Закрытий заведений будет много, особенно среди сетей с пятью-десятью точками», — подытожил Рогозин.
15:14:52 27-04-2026
Почему не договариваете??? Не только фастфуда, а многие и подавляющее большинство питейных заведений!
16:38:14 27-04-2026
"Потребители готовы к росту цен, если продукт станет лучше". Ну-ну. Если рост цен на продукты в магазине давно опередил все индексации ЗП, то на фастфуд уже не остается. Или потребителя они держат за бездонную бочку?