Крупные сети смогут адаптироваться за счет масштаба, а малые игроки либо объединятся, либо уйдут с рынка

27 апреля 2026, 14:47, ИА Амител

Точка фастфуда / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В 2026 году рынок фастфуда продолжит развиваться, но его приоритеты изменятся. Эксперты ресторанного бизнеса рассказали "Газете.ru" о своих прогнозах.

Роман Орешкин, управляющий партнер Secret Kitchen, говорит, что до 2022 года бизнес расширялся быстро. Теперь важнее устойчивость, эффективность и качество управления. Зрелый рынок выявляет компании с правильной экономикой, отлаженными процессами и эффективным менеджментом.

«Слабы не форматы, а модели внутри них. Высокий риск для одиночных точек и проектов без системы управления. Франшизы без поддержки и инструментов управления тоже уязвимы», — отметил он.

Региональные сети сохранят стабильность только при реальной системе управления. Потребители стали чувствительнее к цене, и рынок достиг барьера. Перекладывать рост издержек на покупателей бесконечно нельзя. Важно, чтобы цена воспринималась как обоснованная.

У бизнеса есть два пути: ухудшать продукт или искать решения внутри экономики. Но это противоречит ожиданиям потребителей.

«В ближайшие один-два года рынок очистится и консолидируется. Слабые проекты закроются, особенно те, где нет устойчивой экономики и контроля процессов. Компании с сильной моделью выживут и заберут долю рынка», — заявил Орешкин.

Никита Рогозный, владелец заведений "Воккер", считает, что рынок фастфуда будет расти в 2026 году. Это связано с переходом гостей из среднего сегмента в дешевый и расширением географии.

Наибольшему риску подвержены одиночные рестораны и сети до пяти точек. Для них ситуация сложная: высокие комиссии у агрегаторов, дорогая аренда и продукты. Однако такие игроки могут быть источником новых открытий. Чтобы выжить, нужно предложить что-то уникальное. Но агрегаторы и крупные сети все равно вытесняют их, если они не успевают расти, подчеркнул Рогозин.

Потребители готовы к росту цен, если продукт станет лучше. Люди готовы платить больше за качество, как это видно на примере поке и суши.