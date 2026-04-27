В Берлине хотят запретить георгиевские ленты на 9 Мая
Страны Балтии, Молдавия и Украина также ввели подобные запреты — ранее там неоднократно штрафовали за ношение георгиевских лент
27 апреля 2026, 14:29, ИА Амител
8 и 9 мая в Берлине, вероятно, вновь введут запрет на демонстрацию российской и советской символики — об этом "Известиям" сообщили в пресс‑службе городской полиции.
В ведомстве уточнили, что планирование соответствующих мер еще не завершено, но, судя по текущей ситуации, правила будут аналогичны тем, что действовали в предыдущие годы.
Так, в 2024 и 2025 годах берлинская полиция запрещала использовать советские и российские флаги, георгиевские ленточки и исполнять военные марши 8–9 мая на территории советских мемориалов в столице ФРГ. Ранее сообщалось, что раздача георгиевских лент стартовала на улицах Барнаула.
14:36:42 27-04-2026
Ну, что можно сказать - народ молчит, значит можно...., было бы иначе давно бы бошки поотрывали всем новоявленным Фюрерам, а так наблюдаем и продолжаем поставлять энергоресурсы .....
15:36:05 27-04-2026
Булкохрусты и холопы их с георгиевскими лентами утомили.
Гвардейские ленты деды носили!
17:42:43 27-04-2026
Какой простигосподи из минобра прошло гениальное решение в ее дурную голову обязать учеников ходить до 9 мая с этой ленточкой? Каждый день! Понимаем, что на торжественные мероприятия ее надеть. Но вот просто так... Ужасы!
17:45:01 27-04-2026
В начале этого года я побывал в Германии и специально посетил в нескольких городах места с памятниками советским солдатам. В СМИ нередко звучат заявления о том, что у нас «отбирают» победу. Мне хотелось лично проверить, насколько это соответствует действительности. То, что я увидел, меня приятно удивило: захоронения содержатся в безупречном порядке, а за памятниками советским солдатам тщательно ухаживают. Но больше всего поразило другое: простые люди приходят сюда, приносят свежие цветы и оставляют записки. Они пишут по‑русски — порой с ошибками слова благодарности за то, что наши солдаты избавили их страну от фашизма. Для меня эти знаки народной памяти весомее любых слов пропагандистов. У меня есть фото и видео с этих мест — если кому‑то из представителей СМИ будет интересно - предоставлю.
22:09:25 27-04-2026
Гость (17:45:01 27-04-2026) В начале этого года я побывал в Германии и специально посети... А кто вооружения поставляет в 404 веером? Этодругое?
20:29:58 27-04-2026
Народ одно, власти другое - запрет на демонстрацию российской и советской символики — об этом "Известиям" сообщили в пресс‑службе городской полиции. Интересен момент, что больше беспокоит эти власти: русофобия или коммунизм?