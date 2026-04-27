В Берлине хотят запретить георгиевские ленты на 9 Мая

Страны Балтии, Молдавия и Украина также ввели подобные запреты — ранее там неоднократно штрафовали за ношение георгиевских лент

27 апреля 2026, 14:29, ИА Амител

День Победы в Барнауле в 2016 году / Фото: amic.ru

8 и 9 мая в Берлине, вероятно, вновь введут запрет на демонстрацию российской и советской символики — об этом "Известиям" сообщили в пресс‑службе городской полиции.

В ведомстве уточнили, что планирование соответствующих мер еще не завершено, но, судя по текущей ситуации, правила будут аналогичны тем, что действовали в предыдущие годы.

Так, в 2024 и 2025 годах берлинская полиция запрещала использовать советские и российские флаги, георгиевские ленточки и исполнять военные марши 8–9 мая на территории советских мемориалов в столице ФРГ.