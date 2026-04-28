Жителей Москвы попросили не выходить из дома из-за снежной погоды

Горожан предупредили о продолжающейся непогоде во вторник, 28 апреля

28 апреля 2026, 11:17, ИА Амител

Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Жителей Москвы и гостей столицы просят воздержаться от выхода на улицы 28 апреля из‑за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства в своем канале в "Максе".

По данным синоптиков, непогода сохранится в течение всей ночи и дня: ожидаются порывы ветра до 20 м/с, метель, а также налипание снега на деревьях и линиях электропередачи. Температура воздуха перейдет через 0 °C в сторону отрицательных значений — это может привести к образованию гололедицы.

Комплекс городского хозяйства призывает москвичей и гостей города по возможности оставаться дома. Если выйти на улицу все же необходимо, следует соблюдать меры предосторожности: не укрываться под деревьями, не парковать рядом с ними автомобили, а при управлении личным транспортом — строго придерживаться установленного скоростного режима и держать безопасную дистанцию.

Ранее сообщалось, что в Москве ребенка придавило рухнувшим из-за снегопада деревом. Всего из-за снегопада в разных районах столицы пострадали четыре человека.



