Жителей Москвы попросили не выходить из дома из-за снежной погоды

Горожан предупредили о продолжающейся непогоде во вторник, 28 апреля

28 апреля 2026, 11:17, ИА Амител

Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Жителей Москвы и гостей столицы просят воздержаться от выхода на улицы 28 апреля из‑за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства в своем канале в "Максе".

По данным синоптиков, непогода сохранится в течение всей ночи и дня: ожидаются порывы ветра до 20 м/с, метель, а также налипание снега на деревьях и линиях электропередачи. Температура воздуха перейдет через 0 °C в сторону отрицательных значений — это может привести к образованию гололедицы.

Комплекс городского хозяйства призывает москвичей и гостей города по возможности оставаться дома. Если выйти на улицу все же необходимо, следует соблюдать меры предосторожности: не укрываться под деревьями, не парковать рядом с ними автомобили, а при управлении личным транспортом — строго придерживаться установленного скоростного режима и держать безопасную дистанцию.

Ранее сообщалось, что в Москве ребенка придавило рухнувшим из-за снегопада деревом. Всего из-за снегопада в разных районах столицы пострадали четыре человека.

Лед и снег / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Что за мощный снегопад обрушился на Москву?

26 апреля зима вернулась в ряд российских регионов: циклон принес обильные снегопады и вызвал масштабные нарушения в работе инфраструктуры
Комментарии 3

Гость

11:29:21 28-04-2026

Погибнут тепличные растения?!

Гость

11:31:46 28-04-2026

А что так???

Гость

23:02:51 28-04-2026

мало того что там жить погано, так теперь еще и погода такая становится

