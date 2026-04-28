Жителей Москвы попросили не выходить из дома из-за снежной погоды
Горожан предупредили о продолжающейся непогоде во вторник, 28 апреля
28 апреля 2026, 11:17, ИА Амител
Жителей Москвы и гостей столицы просят воздержаться от выхода на улицы 28 апреля из‑за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства в своем канале в "Максе".
По данным синоптиков, непогода сохранится в течение всей ночи и дня: ожидаются порывы ветра до 20 м/с, метель, а также налипание снега на деревьях и линиях электропередачи. Температура воздуха перейдет через 0 °C в сторону отрицательных значений — это может привести к образованию гололедицы.
Комплекс городского хозяйства призывает москвичей и гостей города по возможности оставаться дома. Если выйти на улицу все же необходимо, следует соблюдать меры предосторожности: не укрываться под деревьями, не парковать рядом с ними автомобили, а при управлении личным транспортом — строго придерживаться установленного скоростного режима и держать безопасную дистанцию.
Ранее сообщалось, что в Москве ребенка придавило рухнувшим из-за снегопада деревом. Всего из-за снегопада в разных районах столицы пострадали четыре человека.
11:29:21 28-04-2026
Жителей Москвы и гостей столицы просят воздержаться от выхода на улицы 28 апреля из‑за неблагоприятных погодных условий.
Погибнут тепличные растения?!
11:31:46 28-04-2026
А что так???
23:02:51 28-04-2026
мало того что там жить погано, так теперь еще и погода такая становится