Илон Маск готовится выпустить собственное банковское приложение

Новый сервис составит конкуренцию существующим финтех-платформам и традиционным банкам

27 апреля 2026, 17:44, ИА Амител

Банковское приложение / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Илон Маск готовится представить новый финансовый продукт X Money, который будет интегрирован в экосистему его платформы X (ранее известной как Twitter). Приложение планируется запустить в США уже к концу апреля, пишет "Газета.ru" с ссылкой на Bloomberg.

«В приложении будут предусмотрены бесплатные переводы, кешбэк до 3% по определенным категориям и доходность на остаток средств до 6% годовых. Также будет доступен ИИ-ассистент для управления личными финансами», — сообщает издание.

Кроме того, X Money предложит металлическую банковскую карту на базе платежной системы Visa.

Этот проект является частью стратегии Маска по созданию универсального приложения, которое объединяет коммуникационные и финансовые функции. Ранее предприниматель принимал участие в развитии платежной индустрии, будучи сооснователем PayPal.

Однако компания пока не получила необходимые лицензии в некоторых штатах США, включая Нью-Йорк, что может повлиять на расширение сервиса.

