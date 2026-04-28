В России сняли с продажи партию минеральной воды "Джермук" из Армении
28 апреля 2026, 11:13, ИА Амител
Государственная система маркировки "Честный знак" приостановила продажу партии минеральной воды "Джермук" из Армении в офлайн‑ и онлайн‑магазинах, пишет РБК.
Под блокировку попали 338 тысяч бутылок с датами производства 17 февраля 2026 года и 5 марта 2026 года — они не поступят в продажу до завершения проверки, сообщил заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (оператора маркировки) Реваз Юсупов.
Решение принято по письму Роспотребнадзора, который указал на необходимость срочно принять меры, чтобы исключить возможный вред жизни и здоровью граждан России.
В ведомстве подчеркнули, что причиной блокировки стали нарушения обязательных требований.
Это не первый случай ограничений для бренда. В 2024 году система маркировки уже приостанавливала продажу 2,5 млн бутылок "Джермука" после инцидента в Северной Осетии.
Тогда в одной из бутылок вместо минеральной воды оказалась уксусная кислота, что привело к отравлению местного жителя. Ранее сообщалось, что массовое отравление водой произошло в пяти дагестанских селах.
11:17:32 28-04-2026
а наклейка честный знак уберегает от вреда жизни? о как, хотя чего удивляться, пару десятилетий назад, вода заговоренная через телевизор лечила ....а теперь вот честный знак....главное назвать честно, красиво.
11:26:00 28-04-2026
Гость (11:17:32 28-04-2026) а наклейка честный знак уберегает от вреда жизни? о как, хо... Ошибаешься, не пару десятилетий, а уже более трёх с половиной...
11:18:14 28-04-2026
А КОНЬЯК ПОЧЕМУ НЕ СНЯЛИ С ПРОДАЖИ??? всё по тому же вопросу нарушения технологии/качества!
12:16:29 28-04-2026
Армения уходит из торговли с Россией, они в ЕС пошли торговать
15:16:24 28-04-2026
Гость (12:16:29 28-04-2026) Армения уходит из торговли с Россией, они в ЕС пошли торгова... Ну и ладно, но в таком случае нужно всех представителей этой страны отправить из нашей страны,в этот ихний ЕС.
У нас может русские люди тогда смогут начать бизнес строить, а то все под себя подмяли армяне