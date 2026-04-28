В России сняли с продажи партию минеральной воды "Джермук" из Армении

28 апреля 2026, 11:13, ИА Амител

Государственная система маркировки "Честный знак" приостановила продажу партии минеральной воды "Джермук" из Армении в офлайн‑ и онлайн‑магазинах, пишет РБК.

Под блокировку попали 338 тысяч бутылок с датами производства 17 февраля 2026 года и 5 марта 2026 года — они не поступят в продажу до завершения проверки, сообщил заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (оператора маркировки) Реваз Юсупов.

Решение принято по письму Роспотребнадзора, который указал на необходимость срочно принять меры, чтобы исключить возможный вред жизни и здоровью граждан России.

В ведомстве подчеркнули, что причиной блокировки стали нарушения обязательных требований.

Это не первый случай ограничений для бренда. В 2024 году система маркировки уже приостанавливала продажу 2,5 млн бутылок "Джермука" после инцидента в Северной Осетии.

Тогда в одной из бутылок вместо минеральной воды оказалась уксусная кислота, что привело к отравлению местного жителя. Ранее сообщалось, что массовое отравление водой произошло в пяти дагестанских селах.