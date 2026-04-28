Путин обещал приехать. Что это значит для Алтая и что здесь может сделать президент
Создать международный транспортный узел, помочь с долгостроями, удержать бюджетников — эксперты обозначили круг задач для главы государства
28 апреля 2026, 12:30, ИА Амител
Приезд президента РФ Владимира Путина в Алтайский край, анонсированный 21 апреля, мог бы продвинуть решение целого ряда важнейших для региона вопросов — от создания трансграничного транспортного узла до повышения оплаты труда бюджетникам, об этом заявили опрошенные amic.ru эксперты.
Как известно, на состоявшейся встрече с представителями российских муниципалитетов, в рамках реализации проекта по вручению всероссийской премии "Служение", президент Путин пообещал приехать в Алтайский край. Посетить регион его пригласила глава Калманского района Ольга Чернолуцкая.
«Нам есть чем гордиться, нам есть что показать. Наши жители очень сильные, надежные и, конечно же, очень душевные люди. Мы будем очень рады вас видеть в Алтайском крае», — добавила Чернолуцкая.
Президент поблагодарил главу района за приглашение:
«Обязательно приеду. Я уже давно не был в Алтайском крае. Там есть чем позаниматься вместе с вами, поработать над приоритетными вопросами. Приеду обязательно, обещаю».
Инвестиции, продвижение, рабочие места
Визит главы государства — всегда знаковое событие, оно может стать импульсом решения ряда приоритетных проблем региона, убежден руководитель регионального исполнительного комитета Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Алексей Чесноков.
«Это способно привлечь дополнительное внимание к региональным вопросам со стороны федеральных министерств и ведомств. Часто происходит выделение федеральных субсидий для решения наиболее острых проблем», — рассказал он amic.ru.
Алтайский край — очень протяженный регион с большой долей сельского населения и серьезным туристическим потенциалом, замечает собеседник:
«Очевидно, что внимание будет обращено на дороги, газификацию и инфраструктурное развитие сел, поддержку агропромышленного комплекса. У нас есть шанс стать ведущим транспортным узлом на пути в Казахстан, Китай, Монголию».
Кроме того, для реализации туристического потенциала необходимы инвестиции в инфраструктуру, продвижение региона и создание новых рабочих мест, продолжает Алексей Чесноков:
«Визит президента может дать старт новым федеральным инициативам в этой сфере, побудить интерес инвесторов к развитию Алтайского, Солонешенского, Чарышского и других перспективных районов. Приезд президента — это шанс для Алтайского края получить не только внимание, но и реальные дополнительные ресурсы для развития».
Впрочем, внимания требует и краевой центр, особенно в период предстоящих торжеств, продолжает глава краевого исполкома ОНФ:
«Барнаул — красивый город, сейчас мы готовимся к празднованию его 300-летия. Здесь после визита главы государства могут быть заложены новые объекты, посвященные нашей истории, развертыванию оборонной промышленности в годы Великой Отечественной войны. Надеемся, что будут решены многие вопросы развития экономики, создания объектов поддержки наших бойцов, обеспечения их реабилитации и трудоустройства. Это всегда на первом месте».
Спасти старый город
Вопрос подготовки празднования краевой столицы к юбилею затронул также писатель и телеведущий Владимир Токмаков.
«Насколько мне известно, была создана краевая комиссия по организации празднования 300-летия, однако о ее деятельности я пока не встречал заметных публикаций. Между тем, как правило, подготовка к такого рода событиям начинается за десять лет — так было и в период празднования 250-летия Барнаула. Так происходит в других городах — Томске, Нижнем Новгороде и много еще где. На это выделяются необходимые средства», — сообщил он amic.ru.
Визит президента, видимо, мог быть позволить продвинуть некоторые проекты, связанные с подготовкой города, считает Токмаков:
«Например, можно привести в порядок, прежде всего, старый город. Возможно, решить вопрос с памятником Акинфию Демидову, о чем у нас много говорилось. Да, он не был в нашем городе, но считается отцом-основателем, при этом памятника в Барнауле ему нет, что не совсем правильно».
Можно также воссоздать в виде памятного места одно из предприятий, основанных в свое время Демидовым, замечает собеседник:
«Не нужно создавать гигантское, циклопическое строение, можно сделать компактный, уютный объект с кафе, гостиницей, парком, павильонами, магазинчиками и т.д. Это привлечет туристов и станет достопримечательностью Барнаула. Можно также попросить президента включить в федеральные программы наши музеи — художественный и краеведческий, чтобы наконец-то отремонтировать их и дать возможность этим заведениям принять посетителей».
Не загонять в округа
Депутат АКЗС (фракция КПРФ) Антон Арцибашев считает, что во время приезда главы государства в край можно будет поставить вопрос оплаты труда работников бюджетной сферы.
«Оплата труда наших медиков и педагогов зачастую существенно ниже, чем в других регионах. Такое положение приводит к тому, что эти работники зачастую просто уезжают из Алтайского края. Может, президент сможет повлиять, чтобы оплата работников шла по единой тарифной сетке и наши учреждения тогда не будут испытывать столь острую кадровую проблему».
Кроме того, депутат также считает важным донести до Владимира Путина некоторые аспекты проводимой в крае муниципальной реформы:
«Судя по всему, президент считает, что ведущаяся в регионах реформа проводится грамотно и никого в округа насильно не загоняют. Однако хотелось бы попытаться убедить его, что не стоит ликвидировать избираемые в сельских населенных пунктах местные органы власти. Это важно в плане организации жизни, быта наших сельчан, решения их проблем».
12:50:27 28-04-2026
первым же делом пожалуюсь Путину на отсутствие маршрутов по лесной дороге и на 118 ходящие раз в день когда положено ходить каждые 10 минут
13:11:38 28-04-2026
барнаулец (12:50:27 28-04-2026) первым же делом пожалуюсь Путину на отсутствие маршрутов по ... Хах каким образом интересно?)
15:52:06 28-04-2026
Гость (13:11:38 28-04-2026) Хах каким образом интересно?) ... Возможно , на АМИКЕ людям предоставят возможность написать о наболевшем,о проблемах края,о зарплатах в регионе,о старых 70-летних хрущевках,о качестве транспорта и т.д.
13:16:05 28-04-2026
Вот бы его в город через старый мост завезти, очень интересно какие были бы последствия))
13:20:24 28-04-2026
Ничего это не значит. Ни дат, ни сроков. Нам много так обещают
13:27:27 28-04-2026
Правильно, если позориться с музеем, то до конца, может хоть проверку с Генпрокуратуры отправят и найдут виновных почему музей 14 лет построить не могут.
За 14 лет целый город построили в Индустриальном районе, а тут одно здание доделать не могут. Как и ледовую арену впрочем.
13:56:45 28-04-2026
Гость (13:27:27 28-04-2026) Правильно, если позориться с музеем, то до конца, может хоть... Так то были Советские люди и руководители, а эти только "мелочь по карманам тырить" (с) могут у народа.
20:07:12 28-04-2026
Гость (13:27:27 28-04-2026) Правильно, если позориться с музеем, то до конца, может хоть... Так главный виновник сам из бывших прокуроров. Или нет? Или это всё некий Василий Алибабаевич замутил? Там если копать, то глаза на лоб полезут он раскопанного.
09:54:14 29-04-2026
Гость (20:07:12 28-04-2026) Так главный виновник сам из бывших прокуроров. Или нет? Или ... Но делать это никто не будет. Поскольку разрешено на самом верху
13:36:36 28-04-2026
надо показать как алтайэнерго давно расселеные дома под напряжением 220 держит и не ограждает забором на денисова-116, трупов ждет
13:41:44 28-04-2026
Он много чего обещал!
13:48:20 28-04-2026
Что значит для Алтая? Ничего. Что может сделать? Ничего, кроме обещаний.
20:50:11 28-04-2026
Гость (13:48:20 28-04-2026) Что значит для Алтая? Ничего. Что может сделать? Ничего, кро... Зато у нас появится большой шанс.
14:11:28 28-04-2026
Только дороги возможно приведут в порядок, больше ничего
14:13:26 28-04-2026
Да успакойтесь, я вам говорю. Никто никуда не поедет. Так, Калманку подметут в центре и на этом всё закончится.
14:32:54 28-04-2026
Размечтались - не приедет ВВП больно вы нужны с массой проблем.
17:28:55 28-04-2026
И чем же нам есть гордиться, если не секрет? Одним из последних мест в России по уровню зарплат и качеству жизни? Грабительскими тарифами на коммуналку и зашкаливающими ценами на продукты первой необходимости? Может быть, варварским уничтожением памятников архитектуры и общественных пространств в Барнауле ради "илитной" застройки? Или чудовищным оттоком населения и регулярными посадками проворовавшихся правительственных чиновников? А, понимаю... у нас есть жуткая баба-терминатор, перед обаянием которой не устоит ни один президент. И мужик с шестеренкой вместо Ильича. И Арбат - о, этот барнаульский Арбат с дешманскими забегаловками в убогих "киосках"...
20:09:45 28-04-2026
Гость (17:28:55 28-04-2026) И чем же нам есть гордиться, если не секрет? Одним из послед... А миллиардер Ракшин чем не гордость. Может марийки от вони к приезду избавят.
19:24:29 28-04-2026
Опять в Белокуриху заскочит и в горный на дачу транзитом. Никакой Рубцовск ему не интересен. За 26 лет ничего не решил,а тут всё порешает одним днём смешно
21:01:29 28-04-2026
Дороги давно я не видел у нас в таком плачевном состоянии, Владимир Владимирович, пусть сделают их все как они были лет 7 назад!!
09:21:12 29-04-2026
Гость (21:01:29 28-04-2026) Дороги давно я не видел у нас в таком плачевном состоянии, В... Считаете, армянским братьям снова нужна финансовая подпитка?