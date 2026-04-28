Путин обещал приехать. Что это значит для Алтая и что здесь может сделать президент

Создать международный транспортный узел, помочь с долгостроями, удержать бюджетников — эксперты обозначили круг задач для главы государства

28 апреля 2026, 12:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Приезд президента РФ Владимира Путина в Алтайский край, анонсированный 21 апреля, мог бы продвинуть решение целого ряда важнейших для региона вопросов — от создания трансграничного транспортного узла до повышения оплаты труда бюджетникам, об этом заявили опрошенные amic.ru эксперты.

Как известно, на состоявшейся встрече с представителями российских муниципалитетов, в рамках реализации проекта по вручению всероссийской премии "Служение", президент Путин пообещал приехать в Алтайский край. Посетить регион его пригласила глава Калманского района Ольга Чернолуцкая.

«Нам есть чем гордиться, нам есть что показать. Наши жители очень сильные, надежные и, конечно же, очень душевные люди. Мы будем очень рады вас видеть в Алтайском крае», — добавила Чернолуцкая.

Президент поблагодарил главу района за приглашение:

«Обязательно приеду. Я уже давно не был в Алтайском крае. Там есть чем позаниматься вместе с вами, поработать над приоритетными вопросами. Приеду обязательно, обещаю».

Инвестиции, продвижение, рабочие места

Визит главы государства — всегда знаковое событие, оно может стать импульсом решения ряда приоритетных проблем региона, убежден руководитель регионального исполнительного комитета Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Алексей Чесноков.

«Это способно привлечь дополнительное внимание к региональным вопросам со стороны федеральных министерств и ведомств. Часто происходит выделение федеральных субсидий для решения наиболее острых проблем», — рассказал он amic.ru.

Алтайский край — очень протяженный регион с большой долей сельского населения и серьезным туристическим потенциалом, замечает собеседник:

«Очевидно, что внимание будет обращено на дороги, газификацию и инфраструктурное развитие сел, поддержку агропромышленного комплекса. У нас есть шанс стать ведущим транспортным узлом на пути в Казахстан, Китай, Монголию».

Кроме того, для реализации туристического потенциала необходимы инвестиции в инфраструктуру, продвижение региона и создание новых рабочих мест, продолжает Алексей Чесноков:

«Визит президента может дать старт новым федеральным инициативам в этой сфере, побудить интерес инвесторов к развитию Алтайского, Солонешенского, Чарышского и других перспективных районов. Приезд президента — это шанс для Алтайского края получить не только внимание, но и реальные дополнительные ресурсы для развития».

Впрочем, внимания требует и краевой центр, особенно в период предстоящих торжеств, продолжает глава краевого исполкома ОНФ:

«Барнаул — красивый город, сейчас мы готовимся к празднованию его 300-летия. Здесь после визита главы государства могут быть заложены новые объекты, посвященные нашей истории, развертыванию оборонной промышленности в годы Великой Отечественной войны. Надеемся, что будут решены многие вопросы развития экономики, создания объектов поддержки наших бойцов, обеспечения их реабилитации и трудоустройства. Это всегда на первом месте».

Спасти старый город

Вопрос подготовки празднования краевой столицы к юбилею затронул также писатель и телеведущий Владимир Токмаков.

«Насколько мне известно, была создана краевая комиссия по организации празднования 300-летия, однако о ее деятельности я пока не встречал заметных публикаций. Между тем, как правило, подготовка к такого рода событиям начинается за десять лет — так было и в период празднования 250-летия Барнаула. Так происходит в других городах — Томске, Нижнем Новгороде и много еще где. На это выделяются необходимые средства», — сообщил он amic.ru.

Визит президента, видимо, мог быть позволить продвинуть некоторые проекты, связанные с подготовкой города, считает Токмаков:

«Например, можно привести в порядок, прежде всего, старый город. Возможно, решить вопрос с памятником Акинфию Демидову, о чем у нас много говорилось. Да, он не был в нашем городе, но считается отцом-основателем, при этом памятника в Барнауле ему нет, что не совсем правильно».

Можно также воссоздать в виде памятного места одно из предприятий, основанных в свое время Демидовым, замечает собеседник:

«Не нужно создавать гигантское, циклопическое строение, можно сделать компактный, уютный объект с кафе, гостиницей, парком, павильонами, магазинчиками и т.д. Это привлечет туристов и станет достопримечательностью Барнаула. Можно также попросить президента включить в федеральные программы наши музеи — художественный и краеведческий, чтобы наконец-то отремонтировать их и дать возможность этим заведениям принять посетителей».

Не загонять в округа

Депутат АКЗС (фракция КПРФ) Антон Арцибашев считает, что во время приезда главы государства в край можно будет поставить вопрос оплаты труда работников бюджетной сферы.

«Оплата труда наших медиков и педагогов зачастую существенно ниже, чем в других регионах. Такое положение приводит к тому, что эти работники зачастую просто уезжают из Алтайского края. Может, президент сможет повлиять, чтобы оплата работников шла по единой тарифной сетке и наши учреждения тогда не будут испытывать столь острую кадровую проблему».

Кроме того, депутат также считает важным донести до Владимира Путина некоторые аспекты проводимой в крае муниципальной реформы: