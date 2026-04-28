Пригородные поезда в Алтайском крае с 1 мая начнут останавливаться на Гребном канале

Семь пригородных поездов будут делать дополнительную остановку у спортивного объекта до 30 сентября

28 апреля 2026, 08:47, ИА Амител

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru

С 1 мая по 30 сентября пригородные поезда, курсирующие по Алтайскому краю, начнут останавливаться на Гребном канале. Там появится новый остановочный пункт, чтобы жителям и гостям региона было удобнее добираться до спортивного объекта, сообщает администрация края.

Какие поезда будут останавливаться

В направлении Красного Бойца:

№ 6012 Барнаул — Красный Боец: отправление в 09:11, прибытие на Гребной канал в 09:24;

№ 6014 Барнаул — Красный Боец: отправление в 12:27, прибытие на Гребной канал в 12:40;

№ 6020 Барнаул — Красный Боец: отправление в 18:33, прибытие на Гребной канал в 18:46.

В направлении Барнаула:

№ 6005 Красный Боец — Барнаул: отправление с Гребного канала в 11:50, прибытие в 12:03;

№ 6221 Тягун — Барнаул: отправление с Гребного канала в 15:40, прибытие в 15:53;

№ 6227 Заринская — Барнаул: отправление с Гребного канала в 16:37, прибытие в 16:50;

№ 6225 Артышта II — Барнаул: отправление с Гребного канала в 19:28, прибытие в 19:41.

График движения этих электропоездов изменится всего на три минуты.

Уточнить расписание можно на сайте АО "Алтай-Пригород" или по телефону: +7 (3852) 29-21-68.