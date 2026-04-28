Износ сетей и падение инвестиций. Энергетики обсудили проблемы отрасли в Барнауле

На форуме обсудили модернизацию сетей, спад инвестактивности и новые разработки предприятий

28 апреля 2026, 09:15, ИА Амител

В Барнауле прошел седьмой форум "Энергетики Сибири". На площадке собрались специалисты отрасли, производители оборудования и представители бизнеса. Участники обсудили проблемы энергетики, снижение инвестактивности и возможности для сотрудничества между предприятиями. Подробности — у Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Алтай как центр котельной отрасли

Председатель краевого кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий Дмитрий Абалымов отметил, что Алтайский край исторически силен в энергетическом машиностроении.

«Алтай — это же просто Мекка для котельщиков. Мы — энергетики с Великой Отечественной войны, когда нам сюда два огромных завода перебросили, на которых все выросло. Это "Сибэнергомаш-БКЗ" и Бийский котельный завод. Они родоначальники целой энергетической отрасли в крае: больше пятидесяти предприятий в ней работает, только наш кластер — это 36 компаний, из которых половина — котельщики. И мы, не побоюсь этого слова, лучшие в этой отрасли в России», — сказал он.

Гендиректор "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб назвал одной из целей форума развитие совместной работы бизнеса.

«Энергетика — это такая отрасль, которая требует постоянной работы и модернизации. Это постоянные вызовы, это рост нагрузок, это старение сетей. Мы понимаем, что инфраструктура изнашивается и требует новых подходов», — отметил Сергей Приб.

Инвестиции снизились, но работа продолжается

Исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков сообщил, что инвестиционная активность компаний снизилась. По обрабатывающему производству спад за прошлый год составил 31%. По его словам, похожая ситуация наблюдается по всей стране и связана с плановым охлаждением экономики.

При этом реконструкция действующих производств не остановилась.

«Покупка оборудования, станков продолжается, их надо устанавливать, монтировать, автоматизировать процессы. Продукция спрашиваемая. Здесь представители более семидесяти-восьмидесяти предприятий города Барнаула присутствуют, многих знаю. Около десяти заводов демонстрируют свою продукцию, которая, в свою очередь, нужна нам», — рассказал Мещеряков.

Он добавил, что на форум приехали и производители из соседних стран. Например, трансформаторный завод из Казахстана.

«У нас свой завод неплохой, но у соседей гораздо шире линейка: у нас до 1000 кВА делают подстанции, а там – до 400 тысяч кВА. Поинтересовался, сколько продают, говорят: "До 15 тысяч трансформаторов продаем в год в Российскую Федерацию". После Белоруссии и самой России Казахстан — по моим подсчетам, третье место на рынке продаж трансформаторов РФ. И китайских комплектующих очень много: их поставляют тоже наши дилеры, их же используют в изготовлении наши же предприятия – к сожалению, импортозаместить удается не все», — отметил он.

Новые участники рынка

Впервые на форуме представили барнаульскую компанию "Е-Шкаф". Предприятие производит электрощиты и уже собрало более десяти тысяч изделий для заказчиков по всей стране. По словам гендиректора Владимира Шатохина, компания давно искала профильную площадку для расширения сотрудничества.

«Если сравнивать с прошлым годом — да, есть некий момент "раскачки", тяжелее входим в сезон, часть клиентов уходит в отсрочку платежей, в постоплату, что сказывается на обороте компании. Но рынок открыт, и работа есть: в первую очередь для аграриев работаем, во вторую — для котельщиков, ну и никуда без промышленности — легпром, металлургия», — рассказал Владимир Шатохин.

Как расти в кризис

Организатором форума выступила барнаульская компания "СибКомплект", производитель распределительной аппаратуры. По оценкам экспертов, за последний год предприятие выросло примерно на 30% — и в деньгах, и по численности персонала.

Коммерческий директор компании Роман Славецкий объяснил, что росту помогает полный цикл производства и участие в реестре Минпромторга.

«Наша продукция состоит в реестре Минпромторга на сегодняшний день. Процесс получения сертификата достаточно длительный: подтверждаем комплектующие, из которых мы изготавливаем свое оборудование, чтобы они были российского производства. Площадка должна обладать определенными мощностями. У нас есть своя аккредитованная лаборатория, то есть мы можем проводить испытания, отдел технического контроля достаточно обширный. Плюс полный цикл производства — от металла до конечного изделия», — рассказал он.

По словам Славецкого, сертификат предприятие получило прошлой осенью. Теперь это дает компании преимущество при участии в закупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ.

Участники форума отмечают, что в условиях спада и высокой конкуренции бизнесу важны не только заказы, но и меры поддержки. По словам представителей отрасли, Минпромторг сегодня предлагает более 60 федеральных инструментов помощи. В Алтайском крае есть предприятия, которые получают до 100 млн рублей в год.