Депутаты не поддержали идею ограничить детям доступ к соцсетям

Глава комитета Госдумы по охране здоровья считает, что запрет бесполезен

28 апреля 2026, 07:33, ИА Амител

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) в интервью РИА Новости заявил, что ограничивать или полностью запрещать несовершеннолетним доступ к социальным сетям — неправильно и усугублять эту тему не нужно.

Парламентарий отметил, что в обществе сегодня активно обсуждаются разные подходы к возможному ограничению доступа детей к соцсетям.

«Я считаю, что это, мне кажется, не совсем правильная позиция: что-то ограничивать, что-то запрещать», — сказал Леонов.

С одной стороны, признал депутат, для родителей это большая проблема, и они ищут способы ее решения. С другой — время меняется, и информация воспринимается детьми иначе.

«Мозг адаптируется под эволюцию, в том числе информационную. И, конечно, отбирать у них что-то бесполезно, все равно они будут этим пользоваться, и будут другие гаджеты, и будут совершенно другие технологии, и они к этому готовы с самого детства», — подчеркнул глава комитета.

По его мнению, необходимы дополнительные исследования того, как использование соцсетей влияет на детскую психику — насколько это плохо или хорошо. Что касается законотворчества, Леонов призвал не принимать кардинальных решений.

«Я думаю, что усугублять эту тему не нужно», — заключил он.

Ранее в Госдуме предложили запретить использовать соцсети детям до 14 лет. Депутат Свинцов предлагает разрешить детям и подросткам заходить в соцсети только утром и вечером, вне учебного времени, но ограничить доступ в дневные часы, когда они находятся в школе.