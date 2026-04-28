Концерт Ирины Круг и спектакль "Мамино платье". Куда сходить в Барнауле на этой неделе
28 апреля 2026, 09:00, ИА Амител
Концерт певицы Ирины Круг, экскурсия по мистическим местам Барнаула, лекции и спектакли — amic.ru публикует афишу самых ярких событий на эту неделю.
Показ документального фильма "Колокол Чернобыля", 16+
Документальный фильм, снятый в 1987 году, рассказывает о трагедии Чернобыля. Авторы стремились запечатлеть свидетельства людей, непосредственно причастных к ней. Фильм включает в себя подробное описание последствий взрыва, работ по их ликвидации, а также интервью с учеными и участниками событий.
- 28 апреля, 14:00
- Кинотеатр "Премьера", ул. Крупской, 97
- Вход свободный
"Ф. И. Тютчев": лекция из цикла "Литературные встречи с Алексеем Мансковым", 16+
Литературная встреча, лекция и подарок в виде романсов на стихи Тютчева, которые исполнит солистка Государственной филармонии Алтайского края Надежда Гончарук.
- 29 апреля, 18:00
- Библиотека им. Шишкова, ул. Молодежная, 5, 4 этаж
- Вход свободный
Показ фильма "Дом, который построил Джек", 18+
Америка, 1970-е. За 12 лет блестящей "карьеры" серийному убийце Джеку встречаются назойливая попутчица, наивная подружка и другие очаровательные в своей глупости жертвы. История пяти убийств, к каждому из которых Джек относится как к настоящему произведению искусства.
- 29 апреля, 14:15
- Кинотеатр "Премьера", улица Крупской, 97
- 300 рублей
Концерт Ирины Круг
Гостей концерта ждет новая программа — "Ребята", которую артистка открывает вместе со своим сыном Александром Кругом. В программе найдется место и премьерам песен, и старым хитам.
- 30 апреля, 19:00
- ДК "Мотор"
- от 4500 рублей
Экскурсия "Мистика города Б."
Пешая экскурсия по мистической истории города. Слушателям предлагают взглянуть на город по-новому, узнать тайны особняков и загадать желание.
- 1 мая, 16:00
- Запись через соцсети Юлии Дворниковой
- 400 рублей
Экскурсия "Самый страшный день" от "Миллиона километров"
2 мая 1917 или 15 мая 1917 по современному календарю о Барнауле узнал весь мир. "Гибель Барнаула", именно так назвали последствия пожара, в котором погибла большая часть нашего города! Это экскурсия не про трагедию. Это история о том, как город выжил.
- 2 мая, 19:00
- Место сбора: Короленко 70, на пересечение Короленко и проспекта Социалистического
- 500 рублей, необходимо предварительное бронирование
Спектакль "Волшебник Изумрудного города", 6+
Спектакль по мотивам известной книги Александра Волкова об удивительных приключениях девочки Элли и ее друзей.
- 2 мая, 13:00
- Театр кукол "Сказка", ул. Пушкина, 41
- 400–550 рублей
Спектакль "Мамино платье", 16+
Спектакль-сторителлинг "Мамино платье" — уникальный проект театра. На основе сокровенных, трогательных, грустных и смешных личных историй актрис постепенно вырастает мир их детства, наполненный значимыми событиями.
- 3 мая, 17:30
- Театр драмы им. Шукшина, ул. Молодежная, 15
- 400 рублей
