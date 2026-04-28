Концерт Ирины Круг и спектакль "Мамино платье". Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни

28 апреля 2026, 09:00, ИА Амител

Концерт певицы Ирины Круг, экскурсия по мистическим местам Барнаула, лекции и спектакли — amic.ru публикует афишу самых ярких событий на эту неделю.

Показ документального фильма "Колокол Чернобыля", 16+

Документальный фильм, снятый в 1987 году, рассказывает о трагедии Чернобыля. Авторы стремились запечатлеть свидетельства людей, непосредственно причастных к ней. Фильм включает в себя подробное описание последствий взрыва, работ по их ликвидации, а также интервью с учеными и участниками событий.

28 апреля, 14:00

Кинотеатр "Премьера", ул. Крупской, 97

Вход свободный

"Ф. И. Тютчев": лекция из цикла "Литературные встречи с Алексеем Мансковым", 16+

Литературная встреча, лекция и подарок в виде романсов на стихи Тютчева, которые исполнит солистка Государственной филармонии Алтайского края Надежда Гончарук.

29 апреля, 18:00

Библиотека им. Шишкова, ул. Молодежная, 5, 4 этаж

Вход свободный

Показ фильма "Дом, который построил Джек", 18+

Америка, 1970-е. За 12 лет блестящей "карьеры" серийному убийце Джеку встречаются назойливая попутчица, наивная подружка и другие очаровательные в своей глупости жертвы. История пяти убийств, к каждому из которых Джек относится как к настоящему произведению искусства.

29 апреля, 14:15

Кинотеатр "Премьера", улица Крупской, 97

300 рублей

Концерт Ирины Круг

Гостей концерта ждет новая программа — "Ребята", которую артистка открывает вместе со своим сыном Александром Кругом. В программе найдется место и премьерам песен, и старым хитам.

30 апреля, 19:00

ДК "Мотор"

от 4500 рублей

Экскурсия "Мистика города Б."

Пешая экскурсия по мистической истории города. Слушателям предлагают взглянуть на город по-новому, узнать тайны особняков и загадать желание.

1 мая, 16:00

Запись через соцсети Юлии Дворниковой

400 рублей

Экскурсия "Самый страшный день" от "Миллиона километров"

2 мая 1917 или 15 мая 1917 по современному календарю о Барнауле узнал весь мир. "Гибель Барнаула", именно так назвали последствия пожара, в котором погибла большая часть нашего города! Это экскурсия не про трагедию. Это история о том, как город выжил.

2 мая, 19:00

Место сбора: Короленко 70, на пересечение Короленко и проспекта Социалистического

500 рублей, необходимо предварительное бронирование

Спектакль "Волшебник Изумрудного города", 6+

Спектакль по мотивам известной книги Александра Волкова об удивительных приключениях девочки Элли и ее друзей.

2 мая, 13:00

Театр кукол "Сказка", ул. Пушкина, 41

400–550 рублей

Спектакль "Мамино платье", 16+

Спектакль-сторителлинг "Мамино платье" — уникальный проект театра. На основе сокровенных, трогательных, грустных и смешных личных историй актрис постепенно вырастает мир их детства, наполненный значимыми событиями.

3 мая, 17:30

Театр драмы им. Шукшина, ул. Молодежная, 15

400 рублей

