Владимир Соловьев и Виктория Боня проведут прямой эфир после громкого скандала

Телеведущий раскритиковал обращение блогера к президенту, а Боня готовит коллективный иск против него

28 апреля 2026, 08:31, ИА Амител

Виктория Боня / Фото: кадр из обращения Виктории Бони

Телеведущий Владимир Соловьев анонсировал прямой эфир с блогером Викторией Боней, который состоится 28 апреля в 10:00 по московскому времени на шоу "Полный контакт" на телеканале "СоловьевLive", сообщает "Абзац".

Конфликт между ними разгорелся после того, как Боня опубликовала видеообращение к президенту, где затронула темы экологии, блокировки социальных сетей и забоя скота в Сибири, включая Новосибирскую область. Ролик вызвал широкий общественный резонанс.

В эфире своей программы Соловьев резко осудил высказывания Бони, назвав их недостоверными, и пригрозил обратиться в Следственный комитет и Минюст. В ответ команда блогера готовит официальную претензию к руководству ВГТРК. Интересы Бони представляет юрист Екатерина Гордон, которая подтвердила подготовку документа.

Сама блогер заявила о намерении подать коллективный иск, отметив недопустимость публичных оскорблений женщин, и выразила надежду на поддержку других женщин в публичном пространстве.