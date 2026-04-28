Владимир Соловьев и Виктория Боня проведут прямой эфир после громкого скандала
Телеведущий раскритиковал обращение блогера к президенту, а Боня готовит коллективный иск против него
28 апреля 2026, 08:31, ИА Амител
Телеведущий Владимир Соловьев анонсировал прямой эфир с блогером Викторией Боней, который состоится 28 апреля в 10:00 по московскому времени на шоу "Полный контакт" на телеканале "СоловьевLive", сообщает "Абзац".
Конфликт между ними разгорелся после того, как Боня опубликовала видеообращение к президенту, где затронула темы экологии, блокировки социальных сетей и забоя скота в Сибири, включая Новосибирскую область. Ролик вызвал широкий общественный резонанс.
В эфире своей программы Соловьев резко осудил высказывания Бони, назвав их недостоверными, и пригрозил обратиться в Следственный комитет и Минюст. В ответ команда блогера готовит официальную претензию к руководству ВГТРК. Интересы Бони представляет юрист Екатерина Гордон, которая подтвердила подготовку документа.
Сама блогер заявила о намерении подать коллективный иск, отметив недопустимость публичных оскорблений женщин, и выразила надежду на поддержку других женщин в публичном пространстве.
08:36:10 28-04-2026
от чего то важного отвлекают
09:01:35 28-04-2026
цирк (08:36:10 28-04-2026) от чего то важного отвлекают... От всего!... Важного...
08:38:14 28-04-2026
Вот сейчас стало неинтересно. Думал, реально заруба. А это всего попытка вернуть популярность. Обоим. Боню забыли, Соловьев уже без Гордона и Жириновского не то
08:50:33 28-04-2026
турбо-патриотов, абсолютно третьесортных журналистов, давно нужно было отлучить от бюджетной кормушки.
08:57:10 28-04-2026
Надеюсь Боня не переобуется , а подготовиться как следует тогда я бы с радостью посмотрел как Соловьёву к носу подводят, на его же канале
08:59:54 28-04-2026
Житель Монако и еврей с гражданством Италии будут спорить о любви к России)))
09:06:45 28-04-2026
Гость (08:59:54 28-04-2026) Житель Монако и еврей с гражданством Италии будут спорить о ... Хорошо сказано!...
09:13:53 28-04-2026
Гость (08:59:54 28-04-2026) Житель Монако и еврей с гражданством Италии будут спорить о ... Парадокс, но Боня - это единственный человек которому удалось достучаться и вызвать резонанс. Можно относиться к ней как угодно, но по-факту она выразила мысли миллионов граждан. Вот в такой сюрреалистической реальности живём
12:47:42 28-04-2026
Гость (09:13:53 28-04-2026) Парадокс, но Боня - это единственный человек которому удалос... Если это не парадокс, то постановка!..
09:40:04 28-04-2026
Гость (08:59:54 28-04-2026) Житель Монако и еврей с гражданством Италии будут спорить о ... Россия любится больше из далека, чем дальше, тем любовь у них больше.))
09:05:45 28-04-2026
Телеведущий не раскритиковал её, а прямым текстом оскорбил!
А если она согласилась на дебаты..., значит это постоновка одного сценариста! И значит они кормятся из одного кармана!...
И даже Песков отреагировал на её слова!?... Ни на чьи не реагировал, а на неё отреагировал...!?
Явная постановка!...
09:20:06 28-04-2026
Борьба была равна, сражались два...
09:27:51 28-04-2026
Сейчас любое недовольство можно легко квалифицировать как дискредитацию и наказать соответствующе. Так что улыбаемся и машем.
09:30:02 28-04-2026
Неправильное развитие событий.
Вместо того чтобы на нейтральной площадки принести извинения за откровенное оскорбление В.Соловьев по- хозяйски назначает время встречи в своей же программе, т.е. риск " потерять лицо" для В.Бони есть, а для ведущего в собственной студии такого риска , практически нет. Раз такая ситуация допущена - идите в передачу " Малахов" или " Пусть говорят", или на другой нейтральной, это было бы честнее. А теперь только одна сторона диктует условие встречи, впечатление перекоса.
09:51:29 28-04-2026
Если оскорбили Боню, иск то почему коллективный?)))
09:54:31 28-04-2026
И вообще не понятно, на что Боня рассчитывала. Ведь если она считает, что президенту никто ничего не докладывает, сам он за событиями в стране не следит, то откуда, каким образом он должен был узнать о ее обращении? Да и о ее существовании вообще.
10:11:58 28-04-2026
я так скажу, Соловьёва давно смотрю, и мне нравится. а Боню я первый раз недавно увидел. не знаю, посмотрю ли этот эфир. но Боня для меня так и останется б л о г е р о м. а это слово для меня матершиное.
10:32:17 28-04-2026
ккк (10:11:58 28-04-2026) я так скажу, Соловьёва давно смотрю, и мне нравится. а Боню ... Я слышал что есть такие люди как вы но честно не верил в их существование. Которые смотрят Соловьева. Мне даже страшно представить что у вас там в голове.
11:23:16 28-04-2026
Гость (10:32:17 28-04-2026) Я слышал что есть такие люди как вы но честно не верил в их ...
У людей пишущих такое-даже и головы нет!
13:16:28 28-04-2026
помимо Соловьёва я ещё Михалкова смотрю. я Россию люблю.
13:37:25 28-04-2026
ккк (13:16:28 28-04-2026) помимо Соловьёва я ещё Михалкова смотрю. я Россию люблю....
Да мы поняли уже, что случай запущенный. Вы поди еще телеканал Спас смотрите
14:06:49 28-04-2026
ккк (13:16:28 28-04-2026) помимо Соловьёва я ещё Михалкова смотрю. я Россию люблю.... и, причём, сторонников передач Соловьёва и Михалкова всё больше и больше.
15:01:47 28-04-2026
Гость (10:32:17 28-04-2026) Я слышал что есть такие люди как вы но честно не верил в их ... +100500
12:51:07 28-04-2026
ккк (10:11:58 28-04-2026) я так скажу, Соловьёва давно смотрю, и мне нравится. а Боню ... Во ты садомазо...!?
10:46:34 28-04-2026
Судить нужно поделам. Соловьев помогает российским бойцам, ездит на передовую, показывает наших героев. Боня - что делает для своего народа, для своей страны? Разве что пиарится...........
11:24:48 28-04-2026
Гость (10:46:34 28-04-2026) Судить нужно поделам. Соловьев помогает российским бойцам, е... Как же вам наверно тяжело живется. Мозг совсем наверно деревянный.
14:13:34 28-04-2026
Гость (11:24:48 28-04-2026) Как же вам наверно тяжело живется. Мозг совсем наверно дерев... тебе ли Пиноккио рассуждать о мозге?
10:48:49 28-04-2026
ООООО! Так это просто шоу! А я уж было думал жениться на боне и возглавить вместе с ней сопротивление...
10:52:19 28-04-2026
Соловьёв "забил стрелк"у на своей территории и Боня будет сейчас пиарить канал Соловьёва. Тухлым попахивает.
11:10:48 28-04-2026
А в Италии порнозвезда была депутатом. Тоже голос части народа. Какая часть такой и голос
22:14:26 28-04-2026
Гость (11:10:48 28-04-2026) А в Италии порнозвезда была депутатом. Тоже голос части наро... Ну была, и что? Кто бы ей это запретил? Если больше других претензий к ней нет. Уж всяко лучше, чем какой-нибудь Милонов или Мизулина.
11:17:33 28-04-2026
Мы все малодушно молчим, придумываем себе оправдания. А тут голос за нас раздался, теперь можно быть спокойным.
12:22:34 28-04-2026
Гость (11:17:33 28-04-2026) Мы все малодушно молчим, придумываем себе оправдания. А тут ... голос за нас -- она день и ночь о вас думает, лежит на Бали и думает, как вам помочь
11:46:55 28-04-2026
Буки ставки принимают?
12:19:55 28-04-2026
Пиар обыкновенный....
15:20:20 28-04-2026
Соловьев уже извинился, кина не будет