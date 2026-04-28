Владимир Соловьев и Виктория Боня проведут прямой эфир после громкого скандала

Телеведущий раскритиковал обращение блогера к президенту, а Боня готовит коллективный иск против него

28 апреля 2026, 08:31, ИА Амител

Виктория Боня / Фото: кадр из обращения Виктории Бони
Телеведущий Владимир Соловьев анонсировал прямой эфир с блогером Викторией Боней, который состоится 28 апреля в 10:00 по московскому времени на шоу "Полный контакт" на телеканале "СоловьевLive", сообщает "Абзац".

Конфликт между ними разгорелся после того, как Боня опубликовала видеообращение к президенту, где затронула темы экологии, блокировки социальных сетей и забоя скота в Сибири, включая Новосибирскую область. Ролик вызвал широкий общественный резонанс.

В эфире своей программы Соловьев резко осудил высказывания Бони, назвав их недостоверными, и пригрозил обратиться в Следственный комитет и Минюст. В ответ команда блогера готовит официальную претензию к руководству ВГТРК. Интересы Бони представляет юрист Екатерина Гордон, которая подтвердила подготовку документа.

Сама блогер заявила о намерении подать коллективный иск, отметив недопустимость публичных оскорблений женщин, и выразила надежду на поддержку других женщин в публичном пространстве. 

цирк

08:36:10 28-04-2026

от чего то важного отвлекают

Гость

09:01:35 28-04-2026

цирк (08:36:10 28-04-2026) от чего то важного отвлекают... От всего!... Важного...

Пузырек

08:38:14 28-04-2026

Вот сейчас стало неинтересно. Думал, реально заруба. А это всего попытка вернуть популярность. Обоим. Боню забыли, Соловьев уже без Гордона и Жириновского не то

Гость

08:50:33 28-04-2026

турбо-патриотов, абсолютно третьесортных журналистов, давно нужно было отлучить от бюджетной кормушки.

Гость

08:57:10 28-04-2026

Надеюсь Боня не переобуется , а подготовиться как следует тогда я бы с радостью посмотрел как Соловьёву к носу подводят, на его же канале

Гость

08:59:54 28-04-2026

Житель Монако и еврей с гражданством Италии будут спорить о любви к России)))

Гость

09:06:45 28-04-2026

Гость (08:59:54 28-04-2026) Житель Монако и еврей с гражданством Италии будут спорить о ... Хорошо сказано!...

Гость

09:13:53 28-04-2026

Гость (08:59:54 28-04-2026) Житель Монако и еврей с гражданством Италии будут спорить о ... Парадокс, но Боня - это единственный человек которому удалось достучаться и вызвать резонанс. Можно относиться к ней как угодно, но по-факту она выразила мысли миллионов граждан. Вот в такой сюрреалистической реальности живём

Гость

12:47:42 28-04-2026

Гость (09:13:53 28-04-2026) Парадокс, но Боня - это единственный человек которому удалос... Если это не парадокс, то постановка!..

ВВП

09:40:04 28-04-2026

Гость (08:59:54 28-04-2026) Житель Монако и еврей с гражданством Италии будут спорить о ... Россия любится больше из далека, чем дальше, тем любовь у них больше.))

Гость

09:05:45 28-04-2026

Телеведущий не раскритиковал её, а прямым текстом оскорбил!
А если она согласилась на дебаты..., значит это постоновка одного сценариста! И значит они кормятся из одного кармана!...
И даже Песков отреагировал на её слова!?... Ни на чьи не реагировал, а на неё отреагировал...!?
Явная постановка!...

Гость

09:20:06 28-04-2026

Борьба была равна, сражались два...

Гость

09:27:51 28-04-2026

Сейчас любое недовольство можно легко квалифицировать как дискредитацию и наказать соответствующе. Так что улыбаемся и машем.

Е. Кова

09:30:02 28-04-2026

Неправильное развитие событий.
Вместо того чтобы на нейтральной площадки принести извинения за откровенное оскорбление В.Соловьев по- хозяйски назначает время встречи в своей же программе, т.е. риск " потерять лицо" для В.Бони есть, а для ведущего в собственной студии такого риска , практически нет. Раз такая ситуация допущена - идите в передачу " Малахов" или " Пусть говорят", или на другой нейтральной, это было бы честнее. А теперь только одна сторона диктует условие встречи, впечатление перекоса.

Гость

09:51:29 28-04-2026

Если оскорбили Боню, иск то почему коллективный?)))

Гость

09:54:31 28-04-2026

И вообще не понятно, на что Боня рассчитывала. Ведь если она считает, что президенту никто ничего не докладывает, сам он за событиями в стране не следит, то откуда, каким образом он должен был узнать о ее обращении? Да и о ее существовании вообще.

ккк

10:11:58 28-04-2026

я так скажу, Соловьёва давно смотрю, и мне нравится. а Боню я первый раз недавно увидел. не знаю, посмотрю ли этот эфир. но Боня для меня так и останется б л о г е р о м. а это слово для меня матершиное.

Гость

10:32:17 28-04-2026

ккк (10:11:58 28-04-2026) я так скажу, Соловьёва давно смотрю, и мне нравится. а Боню ... Я слышал что есть такие люди как вы но честно не верил в их существование. Которые смотрят Соловьева. Мне даже страшно представить что у вас там в голове.

223

11:23:16 28-04-2026

Гость (10:32:17 28-04-2026) Я слышал что есть такие люди как вы но честно не верил в их ...
У людей пишущих такое-даже и головы нет!

ккк

13:16:28 28-04-2026

помимо Соловьёва я ещё Михалкова смотрю. я Россию люблю.

Гость

13:37:25 28-04-2026

ккк (13:16:28 28-04-2026) помимо Соловьёва я ещё Михалкова смотрю. я Россию люблю....
Да мы поняли уже, что случай запущенный. Вы поди еще телеканал Спас смотрите

ккк

14:06:49 28-04-2026

ккк (13:16:28 28-04-2026) помимо Соловьёва я ещё Михалкова смотрю. я Россию люблю.... и, причём, сторонников передач Соловьёва и Михалкова всё больше и больше.

Мимопроходящий

15:01:47 28-04-2026

Гость (10:32:17 28-04-2026) Я слышал что есть такие люди как вы но честно не верил в их ... +100500

Гость

12:51:07 28-04-2026

ккк (10:11:58 28-04-2026) я так скажу, Соловьёва давно смотрю, и мне нравится. а Боню ... Во ты садомазо...!?

Гость

10:46:34 28-04-2026

Судить нужно поделам. Соловьев помогает российским бойцам, ездит на передовую, показывает наших героев. Боня - что делает для своего народа, для своей страны? Разве что пиарится...........

Гость

11:24:48 28-04-2026

Гость (10:46:34 28-04-2026) Судить нужно поделам. Соловьев помогает российским бойцам, е... Как же вам наверно тяжело живется. Мозг совсем наверно деревянный.

Гость

14:13:34 28-04-2026

Гость (11:24:48 28-04-2026) Как же вам наверно тяжело живется. Мозг совсем наверно дерев... тебе ли Пиноккио рассуждать о мозге?

Гость

10:48:49 28-04-2026

ООООО! Так это просто шоу! А я уж было думал жениться на боне и возглавить вместе с ней сопротивление...

Гость

10:52:19 28-04-2026

Соловьёв "забил стрелк"у на своей территории и Боня будет сейчас пиарить канал Соловьёва. Тухлым попахивает.

Гость

11:10:48 28-04-2026

А в Италии порнозвезда была депутатом. Тоже голос части народа. Какая часть такой и голос

Гость

22:14:26 28-04-2026

Гость (11:10:48 28-04-2026) А в Италии порнозвезда была депутатом. Тоже голос части наро... Ну была, и что? Кто бы ей это запретил? Если больше других претензий к ней нет. Уж всяко лучше, чем какой-нибудь Милонов или Мизулина.

Гость

11:17:33 28-04-2026

Мы все малодушно молчим, придумываем себе оправдания. А тут голос за нас раздался, теперь можно быть спокойным.

Гость

12:22:34 28-04-2026

Гость (11:17:33 28-04-2026) Мы все малодушно молчим, придумываем себе оправдания. А тут ... голос за нас -- она день и ночь о вас думает, лежит на Бали и думает, как вам помочь

Гость

11:46:55 28-04-2026

Буки ставки принимают?

ППШариков

12:19:55 28-04-2026

Пиар обыкновенный....

Гость

15:20:20 28-04-2026

Соловьев уже извинился, кина не будет

