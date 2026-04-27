На курортах Турции россиянам разрешили оплачивать покупки через СБП

27 апреля 2026, 18:26, ИА Амител

Российские туристы в Турции получили новый способ оплаты — теперь расплатиться за покупки и услуги можно напрямую в рублях через Систему быстрых платежей. Сервис уже заработал в популярных курортных и туристических зонах страны, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Речь идет об оплате через мобильные банковские приложения: достаточно отсканировать QR-код, и сумма автоматически отобразится в рублях. Это избавляет туристов от необходимости менять валюту или пользоваться наличными.

По данным отрасли, география сервиса активно расширяется. Сейчас более 800 точек принимают оплату в Анталье, свыше 240 — в Стамбуле и более 80 — на Эгейском побережье.

Оплатить через СБП можно не только покупки в магазинах, но и услуги — от кафе и аптек до экскурсий, трансферов и спа-услуг. При этом курс фиксируется в момент операции: по информации АТОР, он составляет около 1,9 рубля за турецкую лиру.

Количество точек, подключенных к системе, растет примерно на 150 в месяц, что делает сервис все более доступным для путешественников.