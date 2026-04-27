В Челябинске задержали пожилого дроппера с поддельным паспортом

Передача банковских счетов третьим лицам запрещена с лета 2025 года

27 апреля 2026, 20:37, ИА Амител

Банковская карта / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Челябинске полицейские задержали 62-летнего мужчину, подозреваемого в участии в незаконных финансовых схемах с использованием поддельных документов. По данным правоохранителей, он оформлял банковские счета на фальшивый паспорт и передавал доступ к ним третьим лицам за вознаграждение, пишет "КП-Челябинск".

По данным УМВД Челябинска, мужчина нашел в интернете предложение о "легком заработке", связанное с продажей доступа к банковским счетам. Имея поддельный паспорт, он оформил на него карты сразу в нескольких банках, после чего передал управление счетами неизвестным.

О незаконной деятельности стало известно полиции, после чего мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с неправомерным оборотом средств платежей и использованием поддельных документов.

В ведомстве напомнили, что передача банковских счетов третьим лицам запрещена с прошлого лета. За участие в подобных схемах предусмотрена уголовная ответственность — нарушителю может грозить до трех лет лишения свободы.

