Суд Краснодара изъял у экс‑депутата Исаева имущество на 18 млрд рублей
В числе изъятого — активы АО "Краснодаргоргаз", АО "Атэк", ООО "Тепловая транспортная компания" и АО "Апшеронскрайгаз"
28 апреля 2026, 10:33, ИА Амител
Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшего депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева на сумму 18 млрд рублей. В эту сумму вошли как денежные средства, так и акции четырех предприятий: АО "Краснодаргоргаз", АО "Атэк", ООО "Тепловая транспортная компания" и АО "Апшеронскрайгаз", пишет ТАСС.
Суд рассмотрел гражданский иск Генпрокуратуры, поданный против бывшего парламентария, членов его семьи и аффилированных лиц. Нарушения были допущены в период, когда Исаев занимал пост депутата Госдумы V созыва (2007–2011 годы), и связаны с несоблюдением антикоррупционного законодательства.
По данным следствия, Исаев использовал свой статус для незаконного приобретения государственных земель и объектов муниципальной собственности в Краснодаре.
В частности, подконтрольное ему ООО "Статус" приобрело более 615 га высоколиквидных городских земель по льготной цене — всего за 15 168 073 рубля.
Взамен компания обязалась построить и безвозмездно передать муниципалитету объекты инженерной инфраструктуры, но впоследствии отказалась выполнять эти обязательства в полном объеме.
Захваченные территории были перераспределены в пользу связанных с Исаевым лиц.
«На средства, полученные незаконным путем, Исаев реализовал в Краснодаре крупные девелоперские проекты — жилой район "Европея", "Немецкая деревня" и гостиничный комплекс "Mariott Краснодар". Помещения в жилых комплексах он продал третьим лицам, а здание отеля закрепил за ООО "Центр‑Отель", принадлежащим его сыну. Часть имущества, приобретенного на коррупционные доходы, Исаев оформил на родственников и доверенных лиц, а также направлял эти средства на развитие подконтрольных предприятий», — говорится в публикации.
Ранее судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество Исаева и его семьи стоимостью свыше 10 млрд рублей. Генпрокуратура требовала обратить в доход государства доли семьи Исаевых в ряде компаний, включая Газтрансбанк (более 90%), "Центр‑Отель" (95%), "Южный ресурс" (100%), СЗ "Сармат" и "Сармат строй" (по 90%), "Арс капитал" (100%), "Гелиос" (почти 30%) и "Тепловую транспортную компанию" (90%).
Ризвангаджи Исаев был депутатом Госдумы с 2007 по 2011 год и входил в комитет по строительству и земельным отношениям. По закону он должен был отказаться от предпринимательской и иной оплачиваемой деятельности, однако использовал служебные полномочия и политическое влияние для личного обогащения.
10:35:46 28-04-2026
быбвшего....А почему бы не пройтиьсь по нынешним? там куда больше доходу в казну можно нарыть, чем безденежный нищий народ стричь
11:27:54 28-04-2026
Гость (10:35:46 28-04-2026) быбвшего....А почему бы не пройтиьсь по нынешним? там куда б... А вы вспомните ситуацию с нашим сенатором и строительной компанией. Особенно речь директора компании в суде. Ни какого эффекта она не произвела. Т .к там всё уже было решено выше. И так везде
10:45:28 28-04-2026
За 4 года 18 миллиардов? Не хило живётся депутатам Госдумы! Когда им о стране и людях в ней живущих думать, если надо успеть на воровать побольше!
10:46:52 28-04-2026
Зачем людям так много денег? их же нереально просто тупо потратить
11:07:49 28-04-2026
Гость (10:46:52 28-04-2026) Зачем людям так много денег? их же нереально просто тупо пот... они мыслят другими категориями, у них нет внутренней отсечки - это патологическая жадность)
11:08:32 28-04-2026
Гость (10:46:52 28-04-2026) Зачем людям так много денег? их же нереально просто тупо пот... Если получится, почему нет, невозможно остановиться. глупо отказываться)
13:44:56 28-04-2026
Гость (11:08:32 28-04-2026) Если получится, почему нет, невозможно остановиться. глупо о... В свое время генерал Лебедь говорил: "Глупость - это ум такой". Глупо хапать без меры и надобности, как животное
11:28:41 28-04-2026
Гость (10:46:52 28-04-2026) Зачем людям так много денег? их же нереально просто тупо пот... согласен, и еще больше интересно, как налоговая наша в упор не видит такие суммы и каким образом эти украденные деньги легализуются? 375 000 000 в месяц примерно дохода никто не заметил? серьезно?
11:10:28 28-04-2026
Вместе с ним надо садить ВСЕХ кто ему позволил это сделать!!!, или опять никто не знал?!....
11:11:02 28-04-2026
Партию выдвинувшую такого продуктивного депутата оглашать будем, или не будем?
11:11:32 28-04-2026
Хорошая новость
11:38:01 28-04-2026
А что так долго то? Сколько лет прошло...?
12:49:38 28-04-2026
С 2011 прошло 15 лет. И всё это время все это знали и их всё устраивало. Потрясающая страна!
11:49:24 28-04-2026
вы там только за счет одного Краснодарского края (точнее за счет его проворовавшихся чиновников) можете бюджет пополнить. И не надо НДС и утильсбора.
11:58:57 28-04-2026
В Китае кардинально решили эту проблему
12:52:36 28-04-2026
Михаил (11:58:57 28-04-2026) В Китае кардинально решили эту проблему ...
РешаЮт. До сих пор и там находятся подобные. Не удивлюсь, если там как в России можно воровать сколько угодно, пока ты поддерживаешь линию партии
12:44:01 28-04-2026
Никогда такого не было
13:00:38 28-04-2026
Воруют же люди!!!!???????
13:27:20 28-04-2026
Татьяна (13:00:38 28-04-2026) Воруют же люди!!!!???????... Да не, показалось
14:35:45 28-04-2026
Татьяна (13:00:38 28-04-2026) Воруют же люди!!!!???????... Не завидуй, грех это, завидовать...