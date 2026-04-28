Суд Краснодара изъял у экс‑депутата Исаева имущество на 18 млрд рублей

28 апреля 2026, 10:33, ИА Амител

Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшего депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева на сумму 18 млрд рублей. В эту сумму вошли как денежные средства, так и акции четырех предприятий: АО "Краснодаргоргаз", АО "Атэк", ООО "Тепловая транспортная компания" и АО "Апшеронскрайгаз", пишет ТАСС.

Суд рассмотрел гражданский иск Генпрокуратуры, поданный против бывшего парламентария, членов его семьи и аффилированных лиц. Нарушения были допущены в период, когда Исаев занимал пост депутата Госдумы V созыва (2007–2011 годы), и связаны с несоблюдением антикоррупционного законодательства.

По данным следствия, Исаев использовал свой статус для незаконного приобретения государственных земель и объектов муниципальной собственности в Краснодаре.

В частности, подконтрольное ему ООО "Статус" приобрело более 615 га высоколиквидных городских земель по льготной цене — всего за 15 168 073 рубля.

Взамен компания обязалась построить и безвозмездно передать муниципалитету объекты инженерной инфраструктуры, но впоследствии отказалась выполнять эти обязательства в полном объеме.

Захваченные территории были перераспределены в пользу связанных с Исаевым лиц.

«На средства, полученные незаконным путем, Исаев реализовал в Краснодаре крупные девелоперские проекты — жилой район "Европея", "Немецкая деревня" и гостиничный комплекс "Mariott Краснодар". Помещения в жилых комплексах он продал третьим лицам, а здание отеля закрепил за ООО "Центр‑Отель", принадлежащим его сыну. Часть имущества, приобретенного на коррупционные доходы, Исаев оформил на родственников и доверенных лиц, а также направлял эти средства на развитие подконтрольных предприятий», — говорится в публикации.

Ранее судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество Исаева и его семьи стоимостью свыше 10 млрд рублей. Генпрокуратура требовала обратить в доход государства доли семьи Исаевых в ряде компаний, включая Газтрансбанк (более 90%), "Центр‑Отель" (95%), "Южный ресурс" (100%), СЗ "Сармат" и "Сармат строй" (по 90%), "Арс капитал" (100%), "Гелиос" (почти 30%) и "Тепловую транспортную компанию" (90%).

Ризвангаджи Исаев был депутатом Госдумы с 2007 по 2011 год и входил в комитет по строительству и земельным отношениям. По закону он должен был отказаться от предпринимательской и иной оплачиваемой деятельности, однако использовал служебные полномочия и политическое влияние для личного обогащения.