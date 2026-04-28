Заседание вышло скоротечным, а фамилия Паршин, несмотря на вынесенный приговор, упоминалась очень и очень часто

28 апреля 2026, 08:15, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Новый раунд судебного процесса по уголовному делу экс-директора барнаульского ДСУ-4 Николая Данилина сложился в пользу защиты. Ни один из опрошенных свидетелей не подтвердил наличия каких-либо махинаций во время приемки этой организацией дорожных работ, а подозрения в них и стали основой для обвинений. Подробнее о том, как прошло очередное заседание Центрального районного суда по делу Данилина, читайте в материале amic.ru.

Приложение к показаниям

На заседании на вопросы сторон отвечали замдиректора Центрального ДСУ Лариса Есина, инженер Южного ДСУ Александр Крахмалев и замдиректора Южного ДСУ Алексей Петров.

Центральное ДСУ и Южное ДСУ были субподрядчиками в договорах на обслуживание дорог, которые ДСУ-4 заключало с ФКУ "Упрдор "Алтай". Первой отвечала на вопросы Есина. Технические детали, как и специфика приемки дорожных работ Есиной были просто неизвестны: они, по ее словам, находятся вне ее полномочий. Выступление женщины в суде стало самым коротким.

Гособвинитель продемонстрировал Есиной несколько договоров между Центральным ДСУ и ДСУ-4 и спросил о некоем "приложении № 3" к ним.

«Все договоры с ДСУ-4 строились на основании государственных контрактов и имели аналогичные приложения», — пояснила замдиректора.

В загадочном приложении, как и в договоре, судя по словам гособвинителя, перечисляются виды дорожных работ. Прокурор использовал данный документ для того, чтобы указать на противоречия в показаниях Есиной.

Прокурор сообщил: хотя на заседании женщина заявила, что указанные в приложении работы по контрактам с ДСУ-4 оплачивались за счет самого ДСУ, следователю она рассказала иное: генподрядчик работы не финансировал.

«Я уже не помню протоколов [допроса] и в каком контексте был задан этот вопрос. Кем финансировались работы? Если это государственный контракт, то федеральным казенным учреждением, если договор с ДСУ-4, то ДСУ-4», — сообщила Есина.

Кто вы, мистер Паршин?

Александру Крахмалеву пришлось отвечать на прямой вопрос о том, согласовывал ли он с кем-либо количество дефектов, запись о которых появлялась в приемной документации проделанных Южным ДСУ работ. Спросили его и о возможном участии в таком согласовании уже осужденного экс-начальника отдела организации работ по содержанию и сохранности автодорог Упрдор "Алтай" Алексея Паршина.

"Преступная группа", якобы созданная Данилиным, как убеждены правоохранители, вносила ложную информацию о количестве таких дефектов в приемную документацию работ по содержанию дорог. С помощью этого вероятные злоумышленники могли похитить более 37,7 млн рублей. Паршин же стал единственным из ее предполагаемых участников, который признал вину и уже получил приговор: три с половиной года в колонии строгого режима и штраф 600 тысяч рублей.

Ответы были отрицательными, хотя Крахмалев и отметил, что Алексей Паршин, как представитель первого заказчика в контрактной цепочке, имел влияние на рабочий процесс и держал его на контроле.

«Последнее слово всегда за заказчиком», — ответил Крахмалев.

Никаких указаний о включении или исключении каких-либо дефектов в отчетную документацию, по словам инженера, он не получал. Случаев, когда количество дорожных недочетов занижали, он также не припомнил.

При этом Паршин, по словам инженера, пристально следил за работами и даже, напротив, скорее "увеличивал" за счет этого число обнаруженных проблем. Хотя бывало это нечасто.

«Я был на вашей дороге, там то-то и то-то, а вы взяли и исключили [дефект]», — привел пример взаимодействия с Паршиным инженер.

Наконец, Алексей Петров рассказывал о самом алгоритме приема работы по содержанию дорог. В ходе этой процедуры существуют две ведомости для внесения дефектов: итоговая и промежуточная. Оплата исполнителя рассчитывается на основе итоговой ведомости. Впрочем, Петрову тоже пришлось отвечать на вопросы о Паршине.

Дорожник, по его словам, также не получал от Паршина указаний о том, чтобы каким-либо образом манипулировать дефектами. Однако он рассказал: Южное ДСУ по инициативе Петрова все же обращалось к Паршину, когда речь заходила о каких-то конфликтах с ДСУ-4, связанных с приемкой работ. Делал это дорожник по своей инициативе: заказчик, по его мнению, мог повлиять на ДСУ-4, которое принимало работы как генподрядчик и выставляло штрафы.

Напомним, суд над экс-главой барнаульского ДСУ № 4 и экс-депутатом АКЗС Николаем Данилиным начался еще летом 2025 года. В качестве обвиняемых по этому делу вместе с Данилиным оказались бывший начальник ФКУ Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский, бывший замначальника Упрдор "Алтай" Владимир Дубровский, бывший начальник отдела мониторинга и технического надзора ДСУ № 4 Никита Кильперт и главный инженер ДСУ № 4 Иван Соснин. Экс-начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности автодорог Упрдор "Алтай" Алексей Паршин пошел на сделку со следствием и получил приговор: три года и шесть месяцев колонии строгого режима и штраф в размере 600 тысяч рублей.