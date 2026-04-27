26 апреля зима вернулась в ряд российских регионов: циклон принес обильные снегопады и вызвал масштабные нарушения в работе инфраструктуры

27 апреля 2026, 15:33, ИА Амител

Лед и снег / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Центральной России бушует снежный циклон, который вернул россиянам зиму в апреле. В материале amic.ru разбираемся, когда закончится снежное метеорологическое явление.

Что такое циклон "Илви"

Циклон — это атмосферный вихрь с пониженным давлением в центре, который сопровождается облачностью, осадками и сильным ветром. По данным метеорологов, циклон "Илви" повлиял на погоду в нескольких регионах России.

Так, из-за этого циклона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 26 апреля начался снегопад, сменивший теплую погоду на резкое похолодание, пишет РБК.

В регионах, затронутых циклоном "Илви", наблюдались снегопады, снижение температуры, а также ухудшение видимости. Эти явления привели и к транспортным затруднениям, перебоям в работе инфраструктуры и другим проблемам.

Например, сервисы аренды электросамокатов в Северной столице приостановили работу. Согласно городскому соглашению с операторами, прокат отключают при снеге и гололеде. Известно, что во вторник, 28 апреля, сохранится холодная и ветреная погода, но без экстремальных явлений. Дальнейший сценарий развернется в пользу весны.

Погода в Москве

В Москве и Московской области 27 апреля также произошел сильный снегопад. Его тыловая часть принесла в центр России холодный воздух, что привело к выпадению снега в Москве — до 10 сантиметров, в Подмосковье — до 15 сантиметров, пишет ТАСС.

Непогода сопровождалась сильным ветром с порывами до 23–25 м/секунду, а также налипанием снега на провода и деревья, что стало причиной их падения.

Также на фоне непогоды произошел транспортный коллапс: задержки поездов, изменение маршрутов автобусов, сбои в работе метро, а также перебои с электроснабжением в некоторых районах Подмосковья.

Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что лишь за ночь 27 апреля в Москве выпало 16 мм осадков, а это значит, что кроме рекорда по минимальному атмосферному давлению уже перекрыт прежний рекорд по суточному количеству осадков.

«Он принадлежал 1880 году и составлял 14,7 мм. Днем 27 апреля осадки в виде мокрого снега продолжатся, и может выпасть еще до 10 мм, а значит, может не устоять абсолютный рекорд по апрельским осадкам, который принадлежит 23 апреля 1932 года и составляет 25 мм», — добавила эксперт.

При этом на ВДНХ высота снежного покрова достигла 12 см, на Балчуге было 10 см, в Дмитрове установился самый высокий снежный покров, 15 см. Гидрометцентр объявил в Москве и области "оранжевый" уровень погодной опасности из-за риска интенсивных осадков, налипания снега и сильного ветра.