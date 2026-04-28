Придет ли на Алтай снежный циклон, который накрыл Москву и другие регионы?

Накануне холод обрушился на несколько западных регионов России

28 апреля 2026, 11:49, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае не ожидается осадков в виде снега. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Напомним, в Москве и Московской области 27 апреля произошел сильный снегопад. Циклон обрушился и на другие регионы России, принеся с собой холод и, как пишут жители в соцсетях , "настоящую зиму".

«Этот циклон не будет смещаться к Алтайскому краю, ухудшения погоды не ждем», — отметила Наталия Кобякова.

Автомобили в снегу / Екатерина Смолихина / amic.ru

Апрельский снегопад парализовал Москву и Подмосковье

Непогода в столице привела к сбоям в метро и задержкам рейсов в аэропорту Внуково
Комментарии 4

Иван

12:14:34 28-04-2026

10-го снег выпадет

Гость

14:25:15 28-04-2026

не придет потому что Гольфстрим останавливается уже. Теперь у нас будет как на югах а на югах и в европах как в якутии -60 зимой

Гость

23:02:01 28-04-2026

Гость (14:25:15 28-04-2026) не придет потому что Гольфстрим останавливается уже. Теперь... дада, а в Египте к 2040 году +75!! жуть

Гость

22:03:09 28-04-2026

В Москве и питере вечно мерзкая погода

