Придет ли на Алтай снежный циклон, который накрыл Москву и другие регионы?

Накануне холод обрушился на несколько западных регионов России

28 апреля 2026, 11:49, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае не ожидается осадков в виде снега. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Напомним, в Москве и Московской области 27 апреля произошел сильный снегопад. Циклон обрушился и на другие регионы России, принеся с собой холод и, как пишут жители в соцсетях , "настоящую зиму".