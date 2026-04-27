Более 16 тысяч жителей Алтайского края написали "Диктант Победы"

Масштабная акция прошла на сотнях площадок и вновь объединила участников разных возрастов

27 апреля 2026, 17:50, ИА Амител

Денис Голобородько на "Диктанте Победы" / Фото: АКЗС

В Алтайском крае 24 апреля прошла международная патриотическая акция "Диктант Победы". Проверку знаний истории Великой Отечественной войны организовали уже в восьмой раз. Инициатором выступила партия "Единая Россия" при поддержке партнеров.

Центральной площадкой в регионе стало здание Алтайского краевого Законодательного собрания. Там собрались депутаты, представители молодежных объединений, волонтеры Победы, сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Сотни площадок

В этом году акцию в Алтайском крае провели на 311 площадках, участие приняли более 16 тысяч человек. В АКЗС участников диктанта приветствовали вице-спикер краевого парламента, первый заместитель секретаря реготделения "Единой России" Денис Голобородько, руководитель регионального отделения движения "Волонтеры Победы" Алина Горлова и председатель комитета по социальным вопросам и молодежной политике Барнаульской гордумы, региональный координатор партпроекта "Новая школа", член Российского общества "Знание" и Российского военно-исторического общества в Алтайском крае Марина Понкрашева. Она также выступила ведущей площадки в АКЗС.

«Я тоже из года в год участвую в диктанте, понимаю, что вопросы сложные, они требуют углубленных знаний. В этом суть акции, чтобы мы еще раз обратились к истории, изучили события, происходившие в ходе Великой Отечественной войны. Они очень связаны с сегодняшним днем», — отметил Денис Голобородько. И уточнил, что перед диктантом многие написали письма бойцам, которые отправят на передовую. А еще поблагодарил всех, кто помогает участникам СВО, и призвал помнить историю и вместе строить безопасное будущее.

"Диктант Победы" / Фото: АКЗС

Перевели на десять языков мира

В 2026 году диктант посвятили Георгию Жукову — к 130-летию со дня его рождения. В задания включили темы, связанные с другими советскими полководцами и памятными датами. Отдельный блок посвятили вопросам об СВО.

Акцию адаптировали для международной аудитории: задания перевели на десять языков, включая английский, китайский, испанский и впервые — корейский. Для иностранцев добавили вопросы об участии их стран во Второй мировой войне.

В проведении акции помогли более 30 тысяч волонтеров Победы. Для подготовки участников запустили нейросеть "Наша правда", а техническую поддержку обеспечила компания "Ростелеком". Историческую экспертизу провело Российское военно-историческое общество.

По завершении диктанта на площадках также прошел кибертурнир от "Ростелекома" по игре "Мир танков".