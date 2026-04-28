Минпросвещения утвердило даты летних каникул у школьников
Отдых продлится с 27 мая по 31 августа
28 апреля 2026, 07:46, ИА Амител
Летние каникулы в российских школах начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Для учеников 9-х и 11-х классов завершение учебного года совпадает с проведением ОГЭ и ЕГЭ, уточнили в ведомстве.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что полноценный отдых необходим детям, чтобы вернуться к учебе в сентябре с новыми силами.
«Наша задача — создать условия, при которых каждый ребенок сможет провести лето с пользой для здоровья и личностного развития», — цитирует министра пресс-служба.
Кравцов добавил, что для школьников будут работать детские центры и пришкольные лагеря, а также проводиться спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы, игровые занятия и мастер-классы.
Ежегодно Минпросвещения направляет в регионы рекомендуемые даты каникул. При этом школы вправе корректировать график на местном уровне.
08:09:05 28-04-2026
А как же пятая четверть!?...
13:01:49 28-04-2026
И как до этого утверждения раньше жили?
13:53:53 28-04-2026
Вот это новость! Как же мы раньше жили без этих откровений?