Минпросвещения утвердило даты летних каникул у школьников

Отдых продлится с 27 мая по 31 августа

28 апреля 2026, 07:46, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Летние каникулы в российских школах начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Для учеников 9-х и 11-х классов завершение учебного года совпадает с проведением ОГЭ и ЕГЭ, уточнили в ведомстве.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что полноценный отдых необходим детям, чтобы вернуться к учебе в сентябре с новыми силами.

«Наша задача — создать условия, при которых каждый ребенок сможет провести лето с пользой для здоровья и личностного развития», — цитирует министра пресс-служба.

Кравцов добавил, что для школьников будут работать детские центры и пришкольные лагеря, а также проводиться спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы, игровые занятия и мастер-классы.

Ежегодно Минпросвещения направляет в регионы рекомендуемые даты каникул. При этом школы вправе корректировать график на местном уровне.