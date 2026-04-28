Автоэксперт предупредил россиян о возможном подорожании шин

Цены вырастут из-за логистики, курсов валют и возможного запрета на дешевую продукцию с высоким содержанием канцерогенов

28 апреля 2026, 12:12, ИА Амител

Шины / Фото: freepik.com / Standret

Во втором полугодии 2026 года российских автовладельцев ждет заметное подорожание шин — от 10 до 20%. Такой прогноз "Газете.ру" дал Игорь Серебряков, директор по послепродажному обслуживанию группы компаний "АвтоСпецЦентр".

По словам эксперта, на стоимость влияют несколько факторов: логистические затраты, колебания курсов валют и возможный запрет на шины с высоким содержанием канцерогенов. Если такой запрет введут, с рынка может исчезнуть до трети самой бюджетной продукции, что неизбежно подтолкнет цены вверх.

В среднем ценовом сегменте рост будет примерно соответствовать инфляции. А вот премиальные шины дорожают активнее — за год с января 2025 по январь 2026 года всесезонные модели этого класса прибавили более 10%, и тенденция сохраняется.

Серебряков отметил, что автовладельцы все чаще обращают внимание на восстановленные шины. Например, у бренда Cordiant доля продаж таких изделий достигла почти 70%.

Новые стандарты по ограничению содержания полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в шинах, по мнению эксперта, могут сыграть на руку отечественным производителям.

Дешевая импортная продукция с высоким уровнем канцерогенов может покинуть рынок, а российские компании получат дополнительный стимул для развития.