На прививку – с улыбкой: как поход в клинику с ребенком превратить в сказочную игру

Консультативно-диагностический центр "Детское здоровье" – это не простое медицинское учреждение. Каждый приход сюда станет для вас и вашего ребенка веселым приключением. Как итог – решение проблем со здоровьем и неизменно хорошее настроение.
Многопрофильная специализированная клиника для детей от 0 до 18 лет "Детское здоровье", оказывающая медицинские услуги самого широкого спектра, стала незаменимым помощником для 120 000 родителей Барнаула и Алтайского края.
Клиника оснащена современным и эксклюзивным диагностическим оборудованием и применяет новые методы лечения. УЗИ и функциональная диагностика, консультации высококвалифицированных специалистов, лабораторные исследования, физиотерапевтическое лечение, реабилитация, профилактика, вакцинация, массаж, логопедия, психология и многое другое.
Также в "Детском здоровье" можно получить консультации медицинского психолога, логопеда и психотерапевта и записать своих деток на индивидуальные и групповые коррекционные занятия, которые помогут адаптироваться в детском саду и школе, решить вопросы взаимоотношений детей и родителей, справиться со страхами и многими другими проблемами.
Специалисты центра возьмутся за оформление любой медицинской документации: справки, медицинские карты, санаторно-курортные карты, листки нетрудоспособности и многое другое. Кроме того, "Детское здоровье" уникально тем, что здесь можно поставить профилактические прививки без выходных (включая Манту и Диаскинтест), только здесь можно сдать такой редкий для Сибири анализ, как Т-спот, выполнить методику бронхофонографии и т.д. В центре действуют индивидуальные программы обследования для детей разного возраста от самого рождения.
А самое главное, что может дать центр, – это бережное и чуткое отношение к детям. Переступив порог, ребенок попадает в атмосферу доброты и заботы. Сказочные панно на стенах, игрушки и мультики, беговелы и домики, аквариумы и столики для рисования позволяют отвлечь ребенка и сформировать правильное отношение к своему здоровью, а опытные высококвалифицированные специалисты могут найти подход к каждому малышу и стать для родителей лучшими помощниками в развитии ребенка.
"Главными приоритетами в работе "Детского здоровья" являются профессиональный подход к каждому пациенту, оптимальные цены и высокое качество предоставляемых услуг, что делает посещение центра максимально доступным и комфортным, – говорит директор клиники Татьяна Дублей. – И все это мы делаем для наших пациентов с заботой и любовью".
Высококвалифицированные специалисты с помощью современной медицины ежедневно делают все возможное, чтобы ребенок был здоров и гармонично развивался, а мамы оставались спокойными и счастливыми.
КДЦ "Детское здоровье"
г. Барнаул, ул. Партизанская, 92
Телефон: +7 (3852) 722-722
График работы:
пн-пт: с 8:00 до 20:00
сб-вс: с 9:00 до 18:00
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.