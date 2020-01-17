"А может это и есть ветер перемен?" Что происходит на улицах Барнаула в метель

"Не видно ни зги" – именно это можно сказать сегодня про улицы Барнаула. Метель и почти ураганный ветер превращают любую прогулку в опасное путешествие. Горожанам на улицу лучше не высовываться в такую погоду. Если есть возможность, сидите дома.

Не верите? Посмотрите на эти фото Вячеслава Мельникова. Его, между прочим, едва не унесло на Северный полюс, пока он фотографировал прохожих Барнаула. Кстати, как передают синоптики, жить при такой погоде нам придется еще два дня. Впрочем, учитывая, что происходит в стране со сменой правительства, может быть именно так выглядит "ветер перемен".