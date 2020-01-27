Россияне оценивают себя на 20 тысяч дороже россиянок

Аналитики сайта "Работа.ру" выяснили размер зарплатных ожиданий россиян. Так, москвичи и петербуржцы рассчитывают примерно на одинаковую оплату труда: 104 тысячи рублей и 102 тысячи рублей в месяц соответственно.

В провинции запросы скромнее. Жители Новосибирска заявили о желании получать не менее 90 тысяч рублей в месяц, в Ростове-на-Дону – 87 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде рассчитывают на зарплату в 70 тысяч рублей.

В целом более четверти россиян хотят получать от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. Отметим различия в зарплатных ожиданиях между мужчинами и женщинами. Так, первые хотят получать 103 тысячи рублей, а вторые – 80 тысяч рублей в месяц.