Шесть участков трасс остаются перекрытыми в Алтайском крае

Все службы и структуры в Алтайском крае продолжают работать в режиме повышенной готовности. Об актуальной дорожной обстановке рассказали в МЧС.

В целях обеспечения безопасности перекрытыми остаются следующие участки дорог:

• К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан (от Курьи до границы с Республикой Казахстан);

• К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска);

• К-22 Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород (от с. Баево до г. Славгорода);

• К-31 Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Плотава;

• К-86 Алексеевка – Березовка – Солонешное;

• К-34 Бийск – Усятское – Соусканиха.

На других федеральных трассах проезд автомобилей обеспечен. Тем не менее водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.