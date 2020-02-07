Праздник, посвященный Дню гражданской авиации, прошел в аэропорту Барнаула

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9 февраля в России ежегодно отмечается День гражданской авиации. В этот день 97 лет назад в России официально появился воздушный флот, который начал перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, а также почту и грузы.

В преддверии этого праздника в барнаульском аэропорту прошло торжественное мероприятие, на котором были вручены почетные грамоты и благодарности отличившимся сотрудникам авиапредприятия "Алтай". Также коллектив предприятия поздравили лучшие творческие коллективы столицы края.