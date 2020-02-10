Выезжайте заранее. Барнаул встал в многокилометровых пробках

Утро 10 февраля для многих жителей Барнаула начнется с пробок по пути на работу или учебу. Сложно найти улицу, где машины едут совершенно свободно. "Яндекс" показывает 9 из 10 баллов.
Самые тяжелые "пациенты" – это Павловский тракт от Малахова до Фурманова, улица Малахова от Павловского тракта до Антона Петрова, Власихинская от кольца у "Ашана" до кладбища и Змеиногорский тракт, который стоит от поселка Южного до Ломоносова.
Несколько трудных участков есть на Попова, по всем проспектам в центре, на Антона Петрова, Меланжевой и Матросова.
Большие заторы на Северо-Западной по направлению к Ленина и по Советской Армии, а также к центру города.
Комментарии
Куда все тащатся с утра пораньше? На работе надо быть, а не в пробке стоять!
А по другому и быть не может при существующем транспортном дисбалансе в городе.
Нужно дружно сказать руководству города спасибо, что они не убирали ночью снег и не посыпали песочком.
Нездоровые на голову комментаторы. Всю ночь валил снег. Каким образом его можно было убрать и как бы помог в этом случае транспортный баланс?
10.02.2020 08:50
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А как иначе?
Необходимо закупить больше техники, чтобы её хватало. Чтобы можно было убрать любой снег за пару часов.
Неужели у города нет лишних несколько ярдов рублей?
Пусть попросит у Кремля - у него денег много - они с радостью передадут их Барнаула, отобрав, скажем, у министерства обороны.
отлично все чистили, оленеводы просто еще не проснулись
Если на оборону можно списать миллиарды и рассказать сказки про ракеты, показать мультики, то вот со снегоуборочной техникой так не получится. Вот и решили потратится на троллей которые будут ежедневно писать, что убирать снег с дорог, тротуаров и крыш могут только инопланетяне.
А можно сделать отдельный город для медленных и нерешительных людей? И пусть они там живут не спеша, делают один шаг в году и не мешают другим людям.
Просто надо было оставить свои ржавые ведра в гараже и доехать до работы на ОТ.
10.02.2020 08:50
- гость -
Нездоровые на голову комментаторы считают это нормальным занимаясь оправданием сложившейся системы.
А можно сделать отдельный город для быстрых и глупых людей? И пусть они там несмотря на гололёд летают, устраивают аварии и перекрывают пол города и не мешают другим людям.
Пробки круглый год и уборка снега кардинально ситуацию не изменит. Подержанные авто сейчас доступны практически каждому. Тот же обычный таз в пределах нескольких десятков тысяч.
Причем тут уборка снега, когда кварталы строятся а дорога в центр одна. Щас за старой лентой человейники строят и на месте барахолки квартал возводят. Когда их построят наступит настоящая жопа
0.02.2020 08:50
- гость -
Нездоровые на голову комментаторы. Всю ночь валил снег. Каким образом его можно было убрать и как бы помог в этом случае транспортный баланс?
Это ты не здоров на голову. если бы снег валил всю ночь ты бы увяз по пояс, а так, с вечера посыпал немножко. И убрать его элементарно, если бы не бездарная админисрация с едерасами. Транспортный баланс помог бы, если бы жоповозы остались дома, а кредитнрые хозяйчики жоповозов поехали бы на автобусе и такси.
Как же тролятина старается оправдать этот режим...
- На работе надо быть, а не в пробке стоять!
- Каким образом его можно было убрать (снег)
- отлично все чистили
- уборка снега кардинально ситуацию не изменит
Почтенные люди сейчас дома сидят и завтракают не спеша, пока холопы на работу прутся создавая пробки и толкаясь жопами.
На работе надо быть, а не в пробке стоять!
Надо с работы не уходить, тогда утром в пробке не будешь
"Самые тяжелые "пациенты" – это Павловский тракт" - самые тяжелые пациенты, это те, кто дает право застройки без возведения парковок и расширения дорог!
У меня от дома до роботы почищено все, не гундите скоро весна.