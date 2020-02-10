Фотоловушка на Алтае поймала марала с необычными рогами

В Алтайском биосферном заповеднике проверили снимки с установленных на природе фоторегистраторов. На кадрах оказалось множество различных животных. Среди них — необычный марал.

По виду животному чуть больше года. У маралов такого возраста рога обычно представляют собой два "штыря" и очень редко имеются два надглазничных отростка, которые называют "спичаками".

У этого же оленя есть не только редкие отростки, но и еще одно совсем нехарактерное для годовалых маралов "ответвление", сообщает пресс-служба заповедника.

Этот марал отличился еще и своим "нарядом". По словам специалистов, лишь около 12% самцов имеют окрашенное надхвостье, а такое четко выраженное, как у этого оленя, – еще меньше.