У сотрудника Барнаульского пивзавода подтвердили коронавирус

У одного из сотрудников БПЗ выявили COVID-19. Эту информацию amic.ru подтвердили в пресс-службе пивзавода.
Коронавирус обнаружили у водителя погрузчика, который собирался увольняться и переходить на работу в правоохранительные органы. Для этого мужчина проходил медосмотр.
Контактный круг лиц на заводе в силу специфики работы заболевшего оказался небольшим – менее пяти человек. Тестирование у них показало отрицательный результат. На самом БПЗ еще больше усилили и без того жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса, подчеркивают в пресс-службе.
Как уже сообщал amic.ru, по данным на 22 апреля, в Алтайском крае подтверждены 136 случаев заражения коронавирусом. 13 человек вылечились и выписаны из больницы.
Комментарии
На работе контактов нет. Дома тоже. Что остается? Общественный транспорт, улица, магазин, немытый подъезд. Отсутствие маски.
Только завод не закрывайте! Не останавливайте процесс брожения! А то нам хана.
22.04.2020 19:42
- гость -
На работе контактов нет. Дома тоже. Что остается? Общественный транспорт, улица, магазин, немытый подъезд.
Все всё понимают...
22.04.2020 19:42
- гость -
Только завод не закрывайте! Не останавливайте процесс брожения! А то нам хана.
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Теперь ваш директор обязан проверить всех сотрудников. Иначе не будем покупать ваше пиво.
Иначе не будем покупать ваше пиво.
Давно пора перестать это делать. Подсосна куда удачнее
Интересно , сколько короновирус в пиве живёт