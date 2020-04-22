У сотрудника Барнаульского пивзавода подтвердили коронавирус

У одного из сотрудников БПЗ выявили COVID-19. Эту информацию amic.ru подтвердили в пресс-службе пивзавода.

Коронавирус обнаружили у водителя погрузчика, который собирался увольняться и переходить на работу в правоохранительные органы. Для этого мужчина проходил медосмотр.

Контактный круг лиц на заводе в силу специфики работы заболевшего оказался небольшим – менее пяти человек. Тестирование у них показало отрицательный результат. На самом БПЗ еще больше усилили и без того жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса, подчеркивают в пресс-службе.

Как уже сообщал amic.ru, по данным на 22 апреля, в Алтайском крае подтверждены 136 случаев заражения коронавирусом. 13 человек вылечились и выписаны из больницы.