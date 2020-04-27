Шестеро сибиряков погибли после употребления неизвестной жидкости на свалке

В Новосибирской области шесть человек погибли от отравления неизвестной жидкостью, найденной на свалке. Еще один находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы МЧС по области Виктора Орлова.

По его словам, отравление произошло в Черепановском районе, на полигоне твердых бытовых отходов. Обстоятельства, при которых мужчины решили употребить найденную на свалке жидкость, не уточняются.

Следственный комитет Новосибирской области уже возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Жидкость, от употребления которой пострадали семь человек, отправлена на экспертизу.