Японские ученые нашли связь между раком и употреблением алкоголя

Японские ученые доказали, что определенная генетическая мутация увеличивает риск развития рака желудка при употреблении алкоголя. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на опубликованную работу в журнале Science Advances.

В исследовании участвовали более 500 пациентов с раком желудка и около 250 людей без онкологии, ткани которых были взяты для изучения генома. Причем изучались как азиаты, так и европейцы.

Специалисты выяснили, что с развитием злокачественных опухолей связана мутация в гене ALDH2, который кодирует альдегиддегидрогеназу — фермент, преобразующий алкоголь в альдегиды. Даже при умеренном употреблении спиртного у больных с этой генетической мутацией чаще развивались новообразования. В своем большинстве эта связь наблюдалась у людей азиатского происхождения.

Кроме того, у азиатов чаще проявлялись виды рака желудка, связанные с изменениями в гене CDH1, отвечающем за межклеточные связи.