Дурову на старый адрес в России прислали повестку о вызове "в качестве подозреваемого"
Письмо было адресовано на квартиру, где он проживал 20 лет назад
23 апреля 2026, 14:37, ИА Амител
Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, заявил в социальных сетях, что на адрес его квартиры в России прислали "повестку", в которой он назван "подозреваемым". При этом не раскрыл, в чем именно его подозревают и не подтвердил подлинность документа, пишет РБК.
К публикации Дуров добавил либерально‑ироничные комментарии и разместил фотографию, которую представил как повестку. Однако адвокат Павел Хлюстов в беседе с РБК пояснил: на снимке изображено не официальное уведомление о вызове в органы, а всего лишь почтовое уведомление о заказном письме.
«Должно быть, они подозревают меня в защите статей 29 и 23 Конституции России, которые гарантируют свободу слова и право на частную переписку. Горжусь тем, что виноват!» — написал Дуров.
По его словам, письмо было адресовано на квартиру, где он проживал 20 лет назад. На текущий момент официальных подтверждений какой‑либо проверки или возбуждения дела в отношении бизнесмена не поступало.
4 февраля "Российская газета" и "Комсомольская правда" опубликовали материалы о том, что в отношении Павла Дурова ведется уголовное расследование по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности). По информации, полученной СМИ от представителей МВД и ФСБ, с 2022 года платформа Telegram фигурировала в материалах 153 тысяч преступлений.
Из этого числа 33 тысячи правонарушений имели диверсионно‑террористическую и экстремистскую направленность. В частности, среди указанных случаев упоминается теракт в "Крокус Сити Холле".
15:02:02 23-04-2026
"По информации, полученной СМИ от представителей МВД и ФСБ, с 2022 года платформа Telegram фигурировала в материалах 153 тысяч преступлений."
это как "дорога" бы фигурировала в списках ДТП , или какая то буква в каком то неприличном слове...
Или как забор судить за то что там "х...." написано. СМС тоже запретить - ими мошенники пользуются.
Одно дело какой то сайт . другое дело просто месенджер для общения....
16:56:39 23-04-2026
Юрий (15:02:02 23-04-2026) "По информации, полученной СМИ от представителей МВД и ФСБ, ... поясню в чем он виноват
он изготовил предмет двойного назначения который преступники используют повсеместно для совершения преступлений в том числе и очень серьезных - терактов
статья к нему применима такая же как к мастеру изготавливающему фомки на продажу. Фомка это инструмент гвоздодер формально но имеющей второе назначение - вскрывать двери ворам
помните фильм: Визит к минотавру? там мастер жил в подмосковье. Мастер золотые руки и на своих фомках он ставил клеймо -свою марку. По клейму его и вычислили. И вроде он не при чем но там ему следователь понятно его вину обьяснил как раз как у этого дурова - тут один в один. Только дуров этот еще страшнее преступление совершил - он еще и Родину свою фашистам продал отдав ключи кодировки французам воюющим напрямую с Россией. За второе раньше был расстрел или ледоруб, не знаю как сейчас
20:09:04 23-04-2026
Холмс (16:56:39 23-04-2026) поясню в чем он виноватон изготовил предмет двойного наз... Пусть меня читают - пофиг. Я ничего секретного не пишу. А чиновники пусть в Максе пишут. А если террорист какой то по максу спишется и что то совершит надо судить того кто Макс создал по вашей логике. Бред пишпте
15:03:58 23-04-2026
где он проживал 20 лет назад -- да хоть 50, главное получил и сам же подтвердил получение, что возможно зря, теперь пойдет уклонение. А повернутся всяко может, французы поймали и здесь могут. Понятно, что после Франции умней стал, ни свиданием с девочкой, ни родственниками уже не разведут
15:36:51 23-04-2026
Гость (15:03:58 23-04-2026) где он проживал 20 лет назад -- да хоть 50, главное получил ... прислали "повестку", - и "Получил" повестку не одно и тоже....
внимательнее читайте.
Ее с таким же успехом могли прислать "на деревню дедушке"....Вообще это было бы смешно если бы не было так грустно
11:52:04 24-04-2026
Юрий (15:36:51 23-04-2026) прислали "повестку", - и "Получил" повестку не одно и тоже..... Ну я и говорю, зря подтвердил, что он осведомлен
15:58:22 23-04-2026
Фейк. На повестках не указывают процессуальный статус лица.
16:37:19 23-04-2026
Гость (15:58:22 23-04-2026) Фейк. На повестках не указывают процессуальный статус лица....
Это даже не повестка, а почтовое уведомление.
16:41:04 23-04-2026
Гость (15:58:22 23-04-2026) Фейк. На повестках не указывают процессуальный статус лица....
Так было в старой довоенной России