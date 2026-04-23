Дурову на старый адрес в России прислали повестку о вызове "в качестве подозреваемого"

Письмо было адресовано на квартиру, где он проживал 20 лет назад

23 апреля 2026, 14:37, ИА Амител

Повестка / Фото: Durov / Telegram

Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, заявил в социальных сетях, что на адрес его квартиры в России прислали "повестку", в которой он назван "подозреваемым". При этом не раскрыл, в чем именно его подозревают и не подтвердил подлинность документа, пишет РБК.

К публикации Дуров добавил либерально‑ироничные комментарии и разместил фотографию, которую представил как повестку. Однако адвокат Павел Хлюстов в беседе с РБК пояснил: на снимке изображено не официальное уведомление о вызове в органы, а всего лишь почтовое уведомление о заказном письме.

«Должно быть, они подозревают меня в защите статей 29 и 23 Конституции России, которые гарантируют свободу слова и право на частную переписку. Горжусь тем, что виноват!» — написал Дуров.

По его словам, письмо было адресовано на квартиру, где он проживал 20 лет назад. На текущий момент официальных подтверждений какой‑либо проверки или возбуждения дела в отношении бизнесмена не поступало.

4 февраля "Российская газета" и "Комсомольская правда" опубликовали материалы о том, что в отношении Павла Дурова ведется уголовное расследование по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности). По информации, полученной СМИ от представителей МВД и ФСБ, с 2022 года платформа Telegram фигурировала в материалах 153 тысяч преступлений.

Из этого числа 33 тысячи правонарушений имели диверсионно‑террористическую и экстремистскую направленность. В частности, среди указанных случаев упоминается теракт в "Крокус Сити Холле".



