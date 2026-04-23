Накопления в ПДС можно передать по наследству без уплаты НДФЛ

23 апреля 2026, 14:34, ИА Амител

Россияне могут значительно улучшить свое финансовое положение на пенсии, используя различные инвестиционные инструменты. Одним из наиболее надежных и эффективных решений является Программа долгосрочных сбережений (ПДС), о которой РИА Новости подробно рассказала Мария Ермилова, финансист и доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Ермилова указывает, что к моменту выхода на пенсию желательно иметь дополнительный источник дохода. Простые накопления не могут компенсировать инфляцию и другие факторы, влияющие на их реальную стоимость. Поэтому при разработке инвестиционной стратегии необходимо учитывать эти риски.

«Лучше использовать ПДС для увеличения доходов и ускорения накопления средств. Это добровольная программа, поддерживаемая государством. Участники заключают договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и регулярно пополняют свои счета. Государство субсидирует накопления до 36 тысяч рублей ежегодно в течение десяти лет. Также участники могут получить налоговый вычет до 52 тысяч рублей при ставке НДФЛ 13%», — добавила она.

Аналитик подчеркивает: участники ПДС могут ежегодно возвращать часть уплаченного НДФЛ, что способствует увеличению дохода уже сейчас. Размер государственной поддержки зависит от уровня дохода. При доходе до 80 тысяч рублей государство добавляет один рубль за каждый внесенный рубль. Если доход выше, поддержка уменьшается, но программа все равно остается выгодной.

«Участники ПДС могут выбрать удобный формат получения выплат: единовременная выплата, выплаты через 15 лет, пожизненные или регулярные платежи. Средства защищены государством на сумму до 2,8 миллиона рублей, что вдвое превышает страховую защиту вкладов. Это делает программу привлекательной», — подчеркнула финансист.

С 1 января 2024 года Программа долгосрочных сбережений вступила в силу. Помимо возврата средств и налоговых льгот, участники могут передать свои накопления по наследству или перевести часть средств из обязательной пенсионной системы в ПДС, заключила Ермилова.