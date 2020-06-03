Член Совета Федерации Владимир Кравченко предложил банкам рассмотреть более масштабные меры поддержки населения. В том числе и возможность полной кредитной амнистии, пишет РИА "Новости".

Ранее уже был принят закон, который позволяет предпринимателям и физлицам получить кредитные каникулы, если их доход с начала пандемии снизился более чем на 30%. По словам Кравченко, такой поддержкой воспользовались уже 1,8 млн россиян и только 15% из них – по новым правилам.

"Предлагаю обсудить возможность полной кредитной амнистии для наиболее пострадавших граждан, возможность продления каникул до конца года", – сказал Кравченко, отмечая, что необходимы более масштабные меры для помощи пострадавшим людям.