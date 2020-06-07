В Рубцовске мужчина с ножом ограбил офис микрофинансовой организации

6 июня в Рубцовске произошло ограбление в офисе микрозаймов. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

В ролике видно, как мужчина заходит в помещение и медленно подходит к сотруднице. Из кармана он достает предмет, похожий на нож, направляет его на женщину и требует отдать все деньги.

Испуганная сотрудница организации беспрекословно выполняет все требования грабителя, после чего он выходит из офиса.

Ранее amic.ru писал о том, что житель Новосибирской области ограбил офис микрозаймов в Барнауле. Угрожая сотруднику компании похожим на пистолет предметом, он забрал из кассы около 226 тысяч рублей, но вскоре был найден полицейскими.