В Рубцовске мужчина с ножом ограбил офис микрофинансовой организации

6 июня в Рубцовске произошло ограбление в офисе микрозаймов. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.
В ролике видно, как мужчина заходит в помещение и медленно подходит к сотруднице. Из кармана он достает предмет, похожий на нож, направляет его на женщину и требует отдать все деньги.
Испуганная сотрудница организации беспрекословно выполняет все требования грабителя, после чего он выходит из офиса.
Ранее amic.ru писал о том, что житель Новосибирской области ограбил офис микрозаймов в Барнауле. Угрожая сотруднику компании похожим на пистолет предметом, он забрал из кассы около 226 тысяч рублей, но вскоре был найден полицейскими.
Комментарии
А разве это преступление? По КоАП РФ Статья 20.6.1 тут некого наказывать. Девушка осталась цела. Ну а один грабитель ограбил другого грабителя...