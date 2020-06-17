Алтайский край направит 5 млрд рублей на борьбу с бедностью

В Алтайском крае приступают к реализации индивидуальной программы развития региона, которая рассчитана на 2020-2024 годы. Ее основная цель – развитие экономики и повышение благосостояния населения. Согласно программе, Алтайский край получит пять миллиардов рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующее распоряжение ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Отдельно на реализацию программ также выделят 50 миллионов рублей из краевого бюджета. В 2020 году регион получит 303 миллиона рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, 101 миллион на докапитализацию Фонда развития Алтайского края и 202 миллиона на поддержку Фонда микрозаймов.

Кроме того, за счет ресурсных возможностей программы построят школу в барнаульском микрорайоне Спутник, где сейчас отсутствует общеобразовательное учреждение. Также деньги пойдут на развитие инженерной и дорожной инфраструктуры в строящихся жилых кварталах в 2012 и 2036.