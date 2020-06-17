Алтайский край направит 5 млрд рублей на борьбу с бедностью

В Алтайском крае приступают к реализации индивидуальной программы развития региона, которая рассчитана на 2020-2024 годы. Ее основная цель – развитие экономики и повышение благосостояния населения. Согласно программе, Алтайский край получит пять миллиардов рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующее распоряжение ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Отдельно на реализацию программ также выделят 50 миллионов рублей из краевого бюджета. В 2020 году регион получит 303 миллиона рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, 101 миллион на докапитализацию Фонда развития Алтайского края и 202 миллиона на поддержку Фонда микрозаймов.
Кроме того, за счет ресурсных возможностей программы построят школу в барнаульском микрорайоне Спутник, где сейчас отсутствует общеобразовательное учреждение. Также деньги пойдут на развитие инженерной и дорожной инфраструктуры в строящихся жилых кварталах в 2012 и 2036.
Комментарии
на строительство коттеджей в Фирсовой слободе эти деньги пойдут
И как все эти стройки и поддержка бизнеса повлияют на богатство народа??? Совсем офигели считают людей за баранов, главное заголовок погромче и давай пилить бабло, школы и развитие бизнеса идет по Другим программам причем здесь борьба с беднос ью???!!
Ну, не надо так пессимистично, не все деньги пойдут на коттеджи, часть потратят по назначению. 90%, как обычно, на Барнаул. А 10% на всех остальных, гуляй, рванина!
и 202 миллиона на поддержку Фонда микрозаймов.
?! А это еще зачем?!
НУ, НУ! ПОСМОТРИМ, КАК РАЗБОГАТЕЮТ БЕДНЫЕ...
ЗА ДУРАКОВ НАС ДЕРЖАТ.
Как видим, самые бедные в крае Микрозаймы. Может, дешевле и гуманнее их закрыть, чтобы не страдали и не мучились от нищеты?
кто тут бедный?
локтеу
конечно
потом еще фритсен
еще франку надо выделить
@ Россия направит $21,2 млн в систему школьного питания в Таджикистане
В заявлении подчеркивается, что средства пойдут на ремонт и переоснащение столовых, программы повышения квалификации сотрудников таджикских школ, а также проведение информационной кампании по продвижению здорового питания.
Кроме того, Россия дополнительно предоставит $10 млн на закупку в 2020-2021 годах российских продовольственных товаров для нужд школьников Таджикистана. @
За время пандемии богатейшие люди страны стали богаче на 62 млрд. долларов, а алтайский край отстает, на поддержать!