Прокуратура Барнаула назвала незаконным ограничение подачи воды в Сибирской долине

Прокуратура Барнаула назвала незаконным воспрепятствование подаче воды жителям микрорайона Сибирская долина, сообщает пресс-служба краевого ведомства.
Напомним, что проверка началась после того, как 24 июня жители поселка в знак протеста перекрыли движение по Змеиногорскому тракту. Поводом для проведения акции стали проблемы с подачей воды, которые беспокоят жителей коттеджного поселка уже долгое время.
По словам прокурора краевой столицы Владимира Елизарова, закон запрещает владельцам водопроводных сетей препятствовать транспортировке воды потребителям, а самовольное ограничение подачи нарушают права населения.
Материалы проверки направили в городское УМВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту самоуправства. Кроме того, в помещении совета ТОС Сибирской долины прокуратура Барнаула проведет личный прием граждан.
Как ранее сообщал amic.ru, 27 июня глава города Вячеслав Франк провел заседание по вопросам водоснабжения поселка Сибирская долина. Населению организован временный подвоз воды тремя машинами, а коммунальные службы обследуют систему водоснабжения.
Комментарии
Прозрели? Ни за что не поверю,что жители ни разу не писали жалобу в прокуратуру
Как могут быть сети бесхозными. Или безмозглые торгуют участками по 600 800т.
Неужели Гуровых посадят? С самого начало строительства этого поселка была почти "хитрым". Да так и продолжилась их деятельность по "выращиванию" денег.