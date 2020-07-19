СМИ: Канье Уэст проведет свою первую предвыборную встречу с избирателями

Рэпер Канье Уэст объявил о проведении первого мероприятия своей предвыборной кампании. Оно должно состояться 19 июля в городе Норт-Чарлстоне.
"Встреча состоится в центре Exquis. Присутствовать смогут только зарегистрированные участники, каждый из которых должен будет обязательно прийти в маске и соблюдать социальную дистанцию на мероприятии", – пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Уэст собирается участвовать в предвыборной гонке как независимый кандидат. Однако эксперты считают, что реальные шансы на победу есть только у представителей двух ведущих партий – Республиканской и Демократической. В этом году за пост президента борются Дональд Трамп и Джо Байден.
Комментарии
после того что устроили дерьмократы в своей америке им вряд ли что-то светит!!!
этот нигер-репер - это украинский сценарий, привести в президенты "звезду" из народа, запасной вариант тех же демократов... будет ещё попытка принцессы Меган, но думающая америка зная её корни, тоже будет против неё.
Трамп реальный кандидат