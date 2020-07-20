Число заболевших коронавирусом в Горном Алтае превысило 1300 человек

В Республике Алтай зафиксировали 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у 12 жителей Усть-Канского района, в том числе у четырех детей; у девяти жителей города Горно-Алтайска, среди них два ребенка; у трех жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребенка; у трех жителей Усть-Коксинского района и у жителя Кош-Агачского района", – проинформировал оперштаб.
Таким образом, за все время эпидемии в регионе общее число заболевших составило 1304. Выздоровели 782 человека, 14 из них – за последние сутки.
За весь период в Республике Алтай на коронавирус обследовали 48 469 человек.
Комментарии
А в Хабаровске? Во Владивостоке и Комсомольске? Должна быть катастрофическая вспышка.
И де? А?
Если раздать тряпочки, как в Мария Ра дают из коробочки лежащей рядом с кассой, то будит. пока у властей нет такой задачи.