Бывшую сотрудницу алтайской поликлиники осудили за получение взяток

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Алтайского линейного управления МВД России установили, что бывшая сотрудница одного из медучреждений Рубцовска совершала противоправные действия.
За взятки заведующая отделением НУЗ "Узловая поликлиника на станции Рубцовск" вносила в документы желающих ложные сведения о состоянии их здоровья. Каждый раз она получала от людей 1500 рублей, а общая сумма, которую женщина заработала на взятках, составила 19 500 рублей.
На первоначальном этапе следствия свою вину она отрицала, но затем под грузом собранных доказательств, признала ее в полном объеме, пишет портал "ВРубцовске".
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