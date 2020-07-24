Новый сезон Российской футбольной премьер-лиги начнется в субботу, 8 августа, а 7 августа состоит матч за Суперкубок России. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Окончательную структуру календаря РПЛ исполком РФС должен утвердить 24 июля. Матч за Суперкубок пройдет на "ВЭБ" Арене.
Напомним, что чемпионом России сезона 2019/2020 стал петербургский "Зенит", который набрал 72 очка. На 15 отстал московский "Локомотив", который также, как и питерцы, получил место в групповом этапе Лиги чемпионов.
Третье место с результатом в 52 очка занял "Краснодар", который выступит в квалификации Лиги чемпионов. Московский ЦСКА заработал 50 очков и отправляется в групповой этап Лиги Европы.
На пятой строчке турнирной таблицы оказался "Ростов" (45 очков), который сыграет в отборочных матчах Лиги Европы. Московское "Динамо" также может сыграть в квалификации, если "Зенит" в финале Кубка России 25 июля обыграет "Химки". В противном случае, в Лигу Европы попадет подмосковный клуб.
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